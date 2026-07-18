Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Стефанос Циципас отново ще се бори за титла след 16-месечно прекъсване

Стефанос Циципас отново ще се бори за титла след 16-месечно прекъсване

18 Юли, 2026 21:57 487 1

  • стефанос циципас-
  • финал-
  • atp-
  • гщаад-
  • тенис-
  • рафаел колиньон-
  • александър шевченко-
  • спортни новини-
  • турнир-
  • швейцария

Другият финалист в Гщаад е белгиеца Рафаел Колиньон

Стефанос Циципас отново ще се бори за титла след 16-месечно прекъсване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас се завърна с блясък на финал в турнир от сериите на ATP. Гръцкият майстор на ракетата си осигури място в решаващия двубой на червените кортове в Гщаад, Швейцария, където ще се бори за престижната титла и част от наградния фонд от 612 620 евро.

27-годишният Циципас демонстрира характер и издръжливост, като постигна трета поредна победа в три сета. В полуфиналния сблъсък той надделя над упорития Александър Шевченко от Казахстан с резултат 6:4, 3:6, 6:3. Това бе първият му финал от март миналата година, когато триумфира в Дубай – постижение, което вдъхва нова увереност на бившия номер 3 в световната ранглиста и 12-кратен шампион в ATP.

„Изиграхме невероятен двубой. И двамата заслужавахме победата, но в крайна сметка само един може да продължи напред. Александър беше страхотен съперник“, сподели развълнуваният Циципас пред публиката след края на срещата.

В неделя Циципас ще се изправи срещу изненадата на турнира – белгиеца Рафаел Колиньон. Седмият поставен в схемата Колиньон показа железни нерви и борбен дух, като спаси мачбол при 3:5 във втория сет срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. След драматичен обрат и пет поредни спечелени гейма в решителния сет, белгиецът триумфира с 1:6, 7:6(5), 7:5 след над два часа и половина битка.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    22:01 18.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове