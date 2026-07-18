Стефанос Циципас отново ще се бори за титла след 16-месечно прекъсване

Стефанос Циципас се завърна с блясък на финал в турнир от сериите на ATP. Гръцкият майстор на ракетата си осигури място в решаващия двубой на червените кортове в Гщаад, Швейцария, където ще се бори за престижната титла и част от наградния фонд от 612 620 евро.

27-годишният Циципас демонстрира характер и издръжливост, като постигна трета поредна победа в три сета. В полуфиналния сблъсък той надделя над упорития Александър Шевченко от Казахстан с резултат 6:4, 3:6, 6:3. Това бе първият му финал от март миналата година, когато триумфира в Дубай – постижение, което вдъхва нова увереност на бившия номер 3 в световната ранглиста и 12-кратен шампион в ATP.

„Изиграхме невероятен двубой. И двамата заслужавахме победата, но в крайна сметка само един може да продължи напред. Александър беше страхотен съперник“, сподели развълнуваният Циципас пред публиката след края на срещата.

В неделя Циципас ще се изправи срещу изненадата на турнира – белгиеца Рафаел Колиньон. Седмият поставен в схемата Колиньон показа железни нерви и борбен дух, като спаси мачбол при 3:5 във втория сет срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло. След драматичен обрат и пет поредни спечелени гейма в решителния сет, белгиецът триумфира с 1:6, 7:6(5), 7:5 след над два часа и половина битка.