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Кими Антонели отново на върха: Италианският талант покори Спа след драматична битка с Льоклер

Кими Антонели отново на върха: Италианският талант покори Спа след драматична битка с Льоклер

19 Юли, 2026 17:38 580 2

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  • спа

Младата звезда на Мерцедес блести отново

Кими Антонели отново на върха: Италианският талант покори Спа след драматична битка с Льоклер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гран при на Белгия от Формула 1 се превърна в истински спектакъл, изпълнен с неочаквани обрати, напрежение и емоции до последния метър. Андреа Кими Антонели, младата надежда на Мерцедес, демонстрира изключителна воля и майсторство, за да се изкачи отново на най-високото стъпало на подиума. Състезанието на легендарната писта „Спа-Франкоршамп“ бе белязано и от присъствието на български фенове, които гордо развяваха националния трибагреник край емблематичния завой „Червената вода“.

Още в първите секунди на надпреварата напрежението ескалира – сблъсък между Люис Хамилтън и Джордж Ръсел изпрати втория в чакъла и го извади от битката. Седемкратният световен шампион получи 5-секундно наказание, което изтърпя по време на виртуална кола за сигурност, минимизирайки загубата на време. Междувременно, Шарл Льоклер от Ферари заложи на твърди гуми и в 23-ата обиколка изпревари Ландо Норис, поемайки лидерството.

С напредването на състезанието, Кими Антонели постепенно навакса изоставането си. След като се справи с конкуренцията, в 34-ата обиколка италианецът изпревари Льоклер и пое контрола над надпреварата. Макс Верстапен от Ред Бул завърши трети, а Хамилтън успя да се пребори за четвъртото място, изпреварвайки Оскар Пиастри от Макларън в 40-ата обиколка.

В зоната на точките влязоха още Исак Хаджар (Ред Бул), Ландо Норис (Макларън), Габриел Бортолето (Ауди), Арвид Линдблат (РБ) и Франко Колапинто (Алпин). За Антонели това бе първа победа след триумфа му в Монако на 7 юни, прекъсвайки серията от успехи на Хамилтън, Ръсел и Льоклер в предишните кръгове. Със спечелените 204 точки, младият италианец затвърди лидерската си позиция в генералното класиране, докато съотборникът му Джордж Ръсел остана със 154 точки след ранното си отпадане.


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