Испания триумфира като Световен шампион след гол на Феран Торес в продълженията

Вълнуваща футболна вечер в Ню Джърси! Испания отново покори света, след като извоюва втората си световна титла, побеждавайки Аржентина с минималното 1:0 във финала на 23-ото Световно първенство по футбол, проведено в САЩ, Канада и Мексико. Героят на вечерта се казва Феран Торес – резервата, която се превърна в златното момче на "Ла Роха", реализирайки победния гол в 106-ата минута на продълженията.
Финалният сблъсък започна с вихрено темпо, като още в първите минути Ламин Ямал и Дани Олмо създадоха напрежение пред аржентинската врата. Вратарят Емилиано Мартинес обаче бе на висота и спаси опасния удар на младия Ямал. В ответната атака Лионел Меси се озова на добра позиция, но не успя да преодолее стража на Испания Унай Симон.
След началния щурм, испанците постепенно наложиха контрол над играта, докато "гаучосите" се прибраха дълбоко в своята половина. Аржентинците не отправиха нито един точен удар през първото полувреме, а защитата им бе подложена на сериозен натиск.
Второто полувреме започна с нова офанзива на Испания. Алекс Баена, Микел Оярсабал и Дани Олмо тестваха рефлексите на Мартинес, но аржентинският вратар бе непробиваем.
В 67-ата минута Феран Торес, появил се като резерва, също опита късмета си с глава, но без успех.
Кулминацията настъпи в края на редовното време, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу Пау Кубарси и остави Аржентина с десет души на терена. Испания продължи да натиска, но редовното време приключи без голове.
В допълнителните минути испанците не намалиха темпото. Нико Уилямс прати топката във вратата на Аржентина, но попадението бе отменено заради нарушение. Микел Мерино пропусна отлична възможност, но съдбата бе на страната на "Ла Роха".
В 106-ата минута Нико Уилямс асистира с глава към Феран Торес, който с мощен удар с левия крак разпечата аржентинската врата и донесе екстаз на испанските фенове.
Аржентина опита да отвърне, но защитата на Испания бе непробиваема.
В 121-вата минута Джулиано Симеоне отправи първия удар за "албиселесте", но топката профуча над вратата.
С този триумф Испания добавя втора световна титла към колекцията си след златото през 2010 година. Аржентина, водена от Лионел Меси, пропусна възможността да защити трофея си и да се нареди до Италия и Бразилия като отбори с поредни световни титли.
Финалът бе наблюдаван от редица световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и президентът на ФИФА Джани Инфантино.
Със смела игра, тактическа зрялост и героичен гол на Феран Торес, Испания заслужено се изкачи на световния връх.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
Коментиран от #5, #49
01:09 20.07.2026
2 Испанците
01:11 20.07.2026
3 Гонзо
01:11 20.07.2026
4 Дон,т крей фор ми Архентина
Коментиран от #14, #70
01:11 20.07.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Дзак":Какво му в заслужено, бе? Един измислен червен картон реши финала.
Коментиран от #8, #30
01:11 20.07.2026
6 Футболът победи!
01:12 20.07.2026
7 Меси
Коментиран от #16, #45
01:12 20.07.2026
8 Ганчо
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Живее в панелка, не е виждал отбора си на световно от 98ма, но разбора от футбол и политика най-много. Ганчо го направиха да си пипа ушите испанците, но Ганчо е хем голям хем оакан.
Коментиран от #15, #31, #34, #38, #41, #52
01:14 20.07.2026
9 Соваж бейби
Коментиран от #67
01:14 20.07.2026
10 ПУШИЯ и хУМНЕСИ умреха
01:14 20.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЗА НАЙ- МАЛКАТА СТРАНА В ЕС🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #43
01:15 20.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 тренер
01:16 20.07.2026
14 Ами така де
До коментар #4 от "Дон,т крей фор ми Архентина":20 Испански и 1 Аржентински удари към противниковата врата
01:16 20.07.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Ганчо":Разбирач, от 94-та бе ❗
От 1994-та ‼️
Коментиран от #23, #29
01:17 20.07.2026
16 Ти си
До коментар #7 от "Меси":Заложил на куц кон бе Ганчо. Тоя пенционер Мессто, го нямаше в мача. Ти видя ли го?
01:18 20.07.2026
17 Чики Рики
Коментиран от #60
01:19 20.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 МЕСИО ГНОМА ХУМН СИ
Коментиран от #65
01:20 20.07.2026
20 Aлфа Bълкът
Испания доминира и победи заслужено бездушния нагъл арогантен вулгарен отбор на Аржентина.
115мин да нямат удар и положение, и да разчитат на блъскане, ритане, плюене.
А Меси колко жалък беше да иска червен картон на Кукурея и като се блъсне в някой защото го изпреварил да реве за фал.
Коментиран от #54
01:20 20.07.2026
21 Псевдо журнал
01:20 20.07.2026
22 1234
01:20 20.07.2026
23 Последно
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":98ма бяхме на световно
Коментиран от #37
01:20 20.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ФАКТ
01:21 20.07.2026
26 Mими Кучева🐕🦺
01:21 20.07.2026
27 Евгени от Алфапласт
01:22 20.07.2026
28 Месик
01:22 20.07.2026
29 Верно сихуй
До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":България за последно участва на световно първенство по футбол през 1998 година във Франция. Оттогава националният отбор не е успявал да се класира за най-големия футболен форум.
Коментиран от #39
01:23 20.07.2026
30 Aлфа Bълкът
До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":Е га ти реалиста си – варжентина нямат удар в очертанията на вратата цял мач.
Коментиран от #44, #58
01:23 20.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ПУШИЯ приклу4и
Коментиран от #57
01:23 20.07.2026
33 Факт
Коментиран от #69
01:23 20.07.2026
34 евро ли си атлантик ли си!?
До коментар #8 от "Ганчо":А ти като не си ганчо, що пишеш на български бе!? 🤬
Коментиран от #36
01:23 20.07.2026
35 Фенка
Коментиран от #42
01:24 20.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Последно":Ама там ншите не играха , а бяха зрители от терена 😉
01:26 20.07.2026
38 Ганка
До коментар #8 от "Ганчо":Я го надувай 🎈
01:28 20.07.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #29 от "Верно сихуй":Като направят Световно с 128 отбора,
може да се класираме😉❗
Ама пак не е сигурно❗
Коментиран от #55
01:28 20.07.2026
40 Mими Кучева🐕🦺
⚽️⚽️⚽️⚽️🥳🤣👍
01:28 20.07.2026
41 нато/отан
До коментар #8 от "Ганчо":Гълтай и заспивай европеецо
Коментиран от #46
01:29 20.07.2026
42 Да. Коментатора беше отвратителен.
До коментар #35 от "Фенка":От началото до края викаше и възхваляваше отвратителната игра на Аражентина.
01:30 20.07.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":"Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС…“🤔🤔
И това НЕДОРАЗУМЕНИЕ ни е МВнР🤔
01:30 20.07.2026
44 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Aлфа Bълкът":Това няма значение. Въпросът в , че съдията подкрепи измислената държава Испания и им даде предимство, с един измислен червен картон. Испания е измислена държава, щото Каталуния трябва да се отдели. Дават ѝ гювеч в спорта. След Надал е Алварес. Хванаха испански доктор който зоби спортисти. Наказаха само немски колоездачи, въпреки, че в картотеката му откриха топ тенесисти/ Надал/ и футболисти на Реал и Барселона. Англичаните казаха ясно. Разпадне ли се Испания, следващите сме ние и няма да го допуснем. Северна Ирландия, Уелс и Шотландия. Кво остана Англия, с територия колкото България. Мисли.
Коментиран от #51
01:30 20.07.2026
45 Локо Сф
До коментар #7 от "Меси":Меси е най-добър след наи-великия и неотразим футболист на света-Кройф!
01:31 20.07.2026
46 Не се засягай
До коментар #41 от "нато/отан":Ганчо няма да види световно още 28 години. Гонзо те обича.
01:31 20.07.2026
47 Съдията и Меси
01:33 20.07.2026
48 Айляк
Еваларка на шпанците.
А Аржентина? Аржентина си е мъка за гледане.
Единствената титла на Аржентина, в която гаучосите играеха много добър, убедителен футбол, беше през 1986г.
Но и тогава не минаха без Божията ръка на Марадона:))
През 1978г. Холандия/Нидерландия бяха по-добри от домакините Аржентина, но загубиха в продълженията.
Още помня гредата на Роб Ренсенбринк в 90-а
минута.
През 2022г. Аржентина пак си беше трудна за гледане, но с 5-те дузпи, Меси и малко повечко късмет, спечелиха титлата.
А този финал беше изключително слабо представление от страна на Аржентина, на моменти чак срамно.
Извод:
Аржентина на Марадона, Валдано, Буручага и Оскар Руджери заслужаваше наистина титлата.
Марадонааа!!!
01:33 20.07.2026
49 Мач без футбол
До коментар #1 от "Дзак":Накъсана игра .Нищо запомнящо се.
01:34 20.07.2026
50 Е,някой трябваше да покаже
01:34 20.07.2026
51 Aлфа Bълкът
До коментар #44 от "РЕАЛИСТ":Как да няма значение?! В тази игра за победиш първо трябва да уцелиш вратата.
Картонът си беше 100% заслужен и не
зачетоха редовен гол на Испания.
Коментиран от #66
01:35 20.07.2026
52 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Ганчо":Не разбрах , що геят от факти ме трие. Дали съм в панелка или не, ме виждам , какво значение има за мнението ми. By the way живея в Англия и имам собствено жилище. Имам хубаво жилище и в България. Имам ли право да се изказвам или не. Такава простотия , като българската , от много години не съм срещал. Добре , че съм се махнал от тази простотия.
Коментиран от #59
01:35 20.07.2026
53 Демократъ
01:36 20.07.2026
54 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "Aлфа Bълкът":На тоя боклуци испанско ли се радваш, бе?
01:36 20.07.2026
55 Aлфа Bълкът
До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Къде се класираш ? Ние бяхме последни в групата, трябва да допуснат всички страни от Европа, че да участваме и ние.
01:38 20.07.2026
56 Факт
Футболните богове празнуват!!!
01:39 20.07.2026
57 Соваж бейби
До коментар #32 от "ПУШИЯ приклу4и":Вярно не бях се сетила за филма гледала съм го ,тази вечер съм щастлива мразя Меси и Аржентина от предния път когато спечелиха показаха много расизъм и злоба не го очаквах и не е нормално за спортисти да показва поведение .Дано дъги години изобщо не се класират за световното си охлади страстите индиянски цяла Аржентина !
01:39 20.07.2026
58 РЕАЛИСТ
До коментар #30 от "Aлфа Bълкът":Това няма значение. Има си принципи. Испания незаслужено стана Световен шампион. Испанците са главните деца в спорта. Обясних, че причините са политически. Тия боклуци да с ръцете в задника, но ги толерират. Мързеливи са и при нормални условия от такива хора не може, да се пръкне спортист. Още Гари Линекер навремето каза, че никой няма право да бие Испания и Барселона.
Коментиран от #62
01:41 20.07.2026
59 Испанските футболисти
До коментар #52 от "РЕАЛИСТ":Ги знае цял свят по имена и не си знаят успехите и милионите, а Ганчо бере ягоди в Англия, но коментира и си мисли, че някой го интересува мнението му.
01:42 20.07.2026
60 Сатана Z
До коментар #17 от "Чики Рики":Енцо Фернандес трябваше да бъде изгонен още на мач с Англия,но днес го отнесе с мерак.
01:44 20.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Соваж бейби
До коментар #58 от "РЕАЛИСТ":Аз не обичам испанските циганета ,но се радвам че биха Аржентина !Мисля че през следващите 10 години поне Испания няма да спечели нищо .
01:47 20.07.2026
63 Меси оригинала
Коментиран от #72
01:49 20.07.2026
64 6282
01:50 20.07.2026
65 Ел Кондор паса
До коментар #19 от "МЕСИО ГНОМА ХУМН СИ":Испанците са наполовина арабески след близо 8 века " присъствие". Най- чисти испанци са от северна Испания - Галисия, Астурия, Баските. За пиратите е точно обратното, английските пирати и корсари грабят испанските галеони натоварени с крадено злато от Америките. Южноамериканските Индианци никога, ама Никога няма да бъдат изтребени докато свят светува. Както и Българите ! Индианците са мои Братя, а аз съм бял Българин.
01:50 20.07.2026
66 РЕАЛИСТ
До коментар #51 от "Aлфа Bълкът":Хайде погледни отново в ютуб. Испанският боклук се блъсна нарочно в аржентинеца. Какъв червен картон в това, бе?
01:52 20.07.2026
67 А аз не.
До коментар #9 от "Соваж бейби":Не защото ми пука за футболистите им, а защото съм опрашил над 10 аржентинки.
Невероятни са.
Най-добрите в леглото.
02:04 20.07.2026
68 Иван
Коментиран от #71
02:09 20.07.2026
69 пРезиденто
До коментар #33 от "Факт":Ако на Меси му бяха показали заслужения червен картон в първия мач на Аржентина, то нямаше да е така! Но само с Меси и с подпиране от съдиите не става!
02:10 20.07.2026
70 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
71 Ааааааа.
До коментар #68 от "Иван":Брутален си!
02:14 20.07.2026
72 Само пищаци
До коментар #63 от "Меси оригинала":са ти в главата.
Май ти се суче мъжка биба.
02:16 20.07.2026