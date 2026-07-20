Испания триумфира като Световен шампион след гол на Феран Торес в продълженията

Вълнуваща футболна вечер в Ню Джърси! Испания отново покори света, след като извоюва втората си световна титла, побеждавайки Аржентина с минималното 1:0 във финала на 23-ото Световно първенство по футбол, проведено в САЩ, Канада и Мексико. Героят на вечерта се казва Феран Торес – резервата, която се превърна в златното момче на "Ла Роха", реализирайки победния гол в 106-ата минута на продълженията.

Финалният сблъсък започна с вихрено темпо, като още в първите минути Ламин Ямал и Дани Олмо създадоха напрежение пред аржентинската врата. Вратарят Емилиано Мартинес обаче бе на висота и спаси опасния удар на младия Ямал. В ответната атака Лионел Меси се озова на добра позиция, но не успя да преодолее стража на Испания Унай Симон.

След началния щурм, испанците постепенно наложиха контрол над играта, докато "гаучосите" се прибраха дълбоко в своята половина. Аржентинците не отправиха нито един точен удар през първото полувреме, а защитата им бе подложена на сериозен натиск.

Второто полувреме започна с нова офанзива на Испания. Алекс Баена, Микел Оярсабал и Дани Олмо тестваха рефлексите на Мартинес, но аржентинският вратар бе непробиваем.

В 67-ата минута Феран Торес, появил се като резерва, също опита късмета си с глава, но без успех.

Кулминацията настъпи в края на редовното време, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу Пау Кубарси и остави Аржентина с десет души на терена. Испания продължи да натиска, но редовното време приключи без голове.

В допълнителните минути испанците не намалиха темпото. Нико Уилямс прати топката във вратата на Аржентина, но попадението бе отменено заради нарушение. Микел Мерино пропусна отлична възможност, но съдбата бе на страната на "Ла Роха".

В 106-ата минута Нико Уилямс асистира с глава към Феран Торес, който с мощен удар с левия крак разпечата аржентинската врата и донесе екстаз на испанските фенове.

Аржентина опита да отвърне, но защитата на Испания бе непробиваема.

В 121-вата минута Джулиано Симеоне отправи първия удар за "албиселесте", но топката профуча над вратата.

С този триумф Испания добавя втора световна титла към колекцията си след златото през 2010 година. Аржентина, водена от Лионел Меси, пропусна възможността да защити трофея си и да се нареди до Италия и Бразилия като отбори с поредни световни титли.

Финалът бе наблюдаван от редица световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Със смела игра, тактическа зрялост и героичен гол на Феран Торес, Испания заслужено се изкачи на световния връх.