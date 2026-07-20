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Испания триумфира като Световен шампион след гол на Феран Торес в продълженията

Испания триумфира като Световен шампион след гол на Феран Торес в продълженията

20 Юли, 2026 01:04 1 335 72

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  • дани олмо-
  • ламин ямал

Европейските шампиони надделяха над Аржентина в епичен финал на Мондиал 2026

Испания триумфира като Световен шампион след гол на Феран Торес в продълженията - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер в Ню Джърси! Испания отново покори света, след като извоюва втората си световна титла, побеждавайки Аржентина с минималното 1:0 във финала на 23-ото Световно първенство по футбол, проведено в САЩ, Канада и Мексико. Героят на вечерта се казва Феран Торес – резервата, която се превърна в златното момче на "Ла Роха", реализирайки победния гол в 106-ата минута на продълженията.

Финалният сблъсък започна с вихрено темпо, като още в първите минути Ламин Ямал и Дани Олмо създадоха напрежение пред аржентинската врата. Вратарят Емилиано Мартинес обаче бе на висота и спаси опасния удар на младия Ямал. В ответната атака Лионел Меси се озова на добра позиция, но не успя да преодолее стража на Испания Унай Симон.

След началния щурм, испанците постепенно наложиха контрол над играта, докато "гаучосите" се прибраха дълбоко в своята половина. Аржентинците не отправиха нито един точен удар през първото полувреме, а защитата им бе подложена на сериозен натиск.

Второто полувреме започна с нова офанзива на Испания. Алекс Баена, Микел Оярсабал и Дани Олмо тестваха рефлексите на Мартинес, но аржентинският вратар бе непробиваем.

В 67-ата минута Феран Торес, появил се като резерва, също опита късмета си с глава, но без успех.

Кулминацията настъпи в края на редовното време, когато Енцо Фернандес получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу Пау Кубарси и остави Аржентина с десет души на терена. Испания продължи да натиска, но редовното време приключи без голове.

В допълнителните минути испанците не намалиха темпото. Нико Уилямс прати топката във вратата на Аржентина, но попадението бе отменено заради нарушение. Микел Мерино пропусна отлична възможност, но съдбата бе на страната на "Ла Роха".

В 106-ата минута Нико Уилямс асистира с глава към Феран Торес, който с мощен удар с левия крак разпечата аржентинската врата и донесе екстаз на испанските фенове.

Аржентина опита да отвърне, но защитата на Испания бе непробиваема.

В 121-вата минута Джулиано Симеоне отправи първия удар за "албиселесте", но топката профуча над вратата.

С този триумф Испания добавя втора световна титла към колекцията си след златото през 2010 година. Аржентина, водена от Лионел Меси, пропусна възможността да защити трофея си и да се нареди до Италия и Бразилия като отбори с поредни световни титли.

Финалът бе наблюдаван от редица световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Със смела игра, тактическа зрялост и героичен гол на Феран Торес, Испания заслужено се изкачи на световния връх.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    30 5 Отговор
    Заслужено!

    Коментиран от #5, #49

    01:09 20.07.2026

  • 2 Испанците

    31 5 Отговор
    спечелиха заслужено. Поздравление!

    01:11 20.07.2026

  • 3 Гонзо

    10 5 Отговор
    Паднахме от шампионите все пак, не съм виновен, че съм некадърен.

    01:11 20.07.2026

  • 4 Дон,т крей фор ми Архентина

    15 15 Отговор
    марш у пампата да пасете добичетата, ВИВА ЕСПАНЯ!! Разкатаха ви маметата

    Коментиран от #14, #70

    01:11 20.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    8 41 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Какво му в заслужено, бе? Един измислен червен картон реши финала.

    Коментиран от #8, #30

    01:11 20.07.2026

  • 6 Футболът победи!

    31 7 Отговор
    Честито на Испания!

    01:12 20.07.2026

  • 7 Меси

    20 16 Отговор
    Е по-добър от Роналдо все пак

    Коментиран от #16, #45

    01:12 20.07.2026

  • 8 Ганчо

    9 13 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Живее в панелка, не е виждал отбора си на световно от 98ма, но разбора от футбол и политика най-много. Ганчо го направиха да си пипа ушите испанците, но Ганчо е хем голям хем оакан.

    Коментиран от #15, #31, #34, #38, #41, #52

    01:14 20.07.2026

  • 9 Соваж бейби

    16 12 Отговор
    Радвам се че загуби Аржентина 🤣, и за Меси така им се пада !

    Коментиран от #67

    01:14 20.07.2026

  • 10 ПУШИЯ и хУМНЕСИ умреха

    9 8 Отговор
    хуМНЕСИ гномо игра ли ?

    01:14 20.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 4 Отговор
    А нашата мЕнистЕрка на поВънкашните работи обяви България ...
    ЗА НАЙ- МАЛКАТА СТРАНА В ЕС🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #43

    01:15 20.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 тренер

    12 5 Отговор
    Честито! Напълно заслужено!

    01:16 20.07.2026

  • 14 Ами така де

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "Дон,т крей фор ми Архентина":

    20 Испански и 1 Аржентински удари към противниковата врата

    01:16 20.07.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    Разбирач, от 94-та бе ❗
    От 1994-та ‼️

    Коментиран от #23, #29

    01:17 20.07.2026

  • 16 Ти си

    10 9 Отговор

    До коментар #7 от "Меси":

    Заложил на куц кон бе Ганчо. Тоя пенционер Мессто, го нямаше в мача. Ти видя ли го?

    01:18 20.07.2026

  • 17 Чики Рики

    9 4 Отговор
    Скалони обърка мача топката постоянно назад и с никаква мисъл за вкарване на гол няма как да победиш по този начин , Енцо Фернандес първият жълт пресилен вторият заслужен , Испания заслужено победиха

    Коментиран от #60

    01:19 20.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МЕСИО ГНОМА ХУМН СИ

    2 9 Отговор
    мастилото им поте4е накрая на си га ните от ХАААААрген тина.. ИСПАНСКИТЕ конКВИСКАДОРИ требеше д аги изтребат преди векове индианците това сега не с аистинските ИСПАНЦИ коит9о са громили НАГЛО САКСИТЕ в пиратските битки сига с арУСОФИЛОИ

    Коментиран от #65

    01:20 20.07.2026

  • 20 Aлфа Bълкът

    15 8 Отговор
    Ей направо полудях колко положения пропиляха.
    Испания доминира и победи заслужено бездушния нагъл арогантен вулгарен отбор на Аржентина.
    115мин да нямат удар и положение, и да разчитат на блъскане, ритане, плюене.
    А Меси колко жалък беше да иска червен картон на Кукурея и като се блъсне в някой защото го изпреварил да реве за фал.

    Коментиран от #54

    01:20 20.07.2026

  • 21 Псевдо журнал

    8 1 Отговор
    Минималното... Тази игра се брои на попадения.

    01:20 20.07.2026

  • 22 1234

    8 3 Отговор
    Мафиот от ФИФА,дрогиран в един бар в Ню Джърси казал че мафията ФИФА слагат чип в топката и я контролират дистанционно ,20 удара към вратата на Патагония и само един гол,плюс 2 отменени

    01:20 20.07.2026

  • 23 Последно

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    98ма бяхме на световно

    Коментиран от #37

    01:20 20.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ФАКТ

    10 7 Отговор
    реалне резултат 5 на НУЛА за ИСПАНИА

    01:21 20.07.2026

  • 26 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор
    Тихомир иска да ме еб в гъ ⚽️🥳🤣🖕

    01:21 20.07.2026

  • 27 Евгени от Алфапласт

    6 1 Отговор
    Обаче ясновидката на Берлускони, заралийката, ме кефи. Не позна АБСОЛЮТНО НИЩО! Как пък едно едничко нещо не уцели тоя медиум...🤣🤣🤣🤣

    01:22 20.07.2026

  • 28 Месик

    6 4 Отговор
    Табуретката да си направи още татуси, тамън ще стане за крайпътен клозет!

    01:22 20.07.2026

  • 29 Верно сихуй

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    България за последно участва на световно първенство по футбол през 1998 година във Франция. Оттогава националният отбор не е успявал да се класира за най-големия футболен форум.

    Коментиран от #39

    01:23 20.07.2026

  • 30 Aлфа Bълкът

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "РЕАЛИСТ":

    Е га ти реалиста си – варжентина нямат удар в очертанията на вратата цял мач.

    Коментиран от #44, #58

    01:23 20.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ПУШИЯ приклу4и

    5 5 Отговор
    нашарили са се като У филма АПОКАЛИПТО на МЕл ГИБСЪН НИКАФ ШАнс... гну снии си гании.. хорааааа си ганите за 4умата на съвременниа свят особено белите като МЕСИО ГнОМА

    Коментиран от #57

    01:23 20.07.2026

  • 33 Факт

    7 1 Отговор
    Месю е с класи над зализания кристиано,без месю архентина отпадаше още в групите

    Коментиран от #69

    01:23 20.07.2026

  • 34 евро ли си атлантик ли си!?

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    А ти като не си ганчо, що пишеш на български бе!? 🤬

    Коментиран от #36

    01:23 20.07.2026

  • 35 Фенка

    5 0 Отговор
    не гледах мача заради тъпия коментатор, лазеше ми по нервите !!!

    Коментиран от #42

    01:24 20.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Последно":

    Ама там ншите не играха , а бяха зрители от терена 😉

    01:26 20.07.2026

  • 38 Ганка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    Я го надувай 🎈

    01:28 20.07.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Верно сихуй":

    Като направят Световно с 128 отбора,
    може да се класираме😉❗
    Ама пак не е сигурно❗

    Коментиран от #55

    01:28 20.07.2026

  • 40 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 4 Отговор
    Искам да цалувам топките и чучура на Тръмп!
    ⚽️⚽️⚽️⚽️🥳🤣👍

    01:28 20.07.2026

  • 41 нато/отан

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    Гълтай и заспивай европеецо

    Коментиран от #46

    01:29 20.07.2026

  • 42 Да. Коментатора беше отвратителен.

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Фенка":

    От началото до края викаше и възхваляваше отвратителната игра на Аражентина.

    01:30 20.07.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    "Време е България да има външна политика, която не страда от комплекс за малоценност за това, че е най-малката страна в ЕС…“🤔🤔

    И това НЕДОРАЗУМЕНИЕ ни е МВнР🤔

    01:30 20.07.2026

  • 44 РЕАЛИСТ

    5 10 Отговор

    До коментар #30 от "Aлфа Bълкът":

    Това няма значение. Въпросът в , че съдията подкрепи измислената държава Испания и им даде предимство, с един измислен червен картон. Испания е измислена държава, щото Каталуния трябва да се отдели. Дават ѝ гювеч в спорта. След Надал е Алварес. Хванаха испански доктор който зоби спортисти. Наказаха само немски колоездачи, въпреки, че в картотеката му откриха топ тенесисти/ Надал/ и футболисти на Реал и Барселона. Англичаните казаха ясно. Разпадне ли се Испания, следващите сме ние и няма да го допуснем. Северна Ирландия, Уелс и Шотландия. Кво остана Англия, с територия колкото България. Мисли.

    Коментиран от #51

    01:30 20.07.2026

  • 45 Локо Сф

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Меси":

    Меси е най-добър след наи-великия и неотразим футболист на света-Кройф!

    01:31 20.07.2026

  • 46 Не се засягай

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "нато/отан":

    Ганчо няма да види световно още 28 години. Гонзо те обича.

    01:31 20.07.2026

  • 47 Съдията и Меси

    4 0 Отговор
    най слаби, особено вторият.

    01:33 20.07.2026

  • 48 Айляк

    6 0 Отговор
    Най-добрият отбор на този шампионат спечели титлата.
    Еваларка на шпанците.
    А Аржентина? Аржентина си е мъка за гледане.
    Единствената титла на Аржентина, в която гаучосите играеха много добър, убедителен футбол, беше през 1986г.
    Но и тогава не минаха без Божията ръка на Марадона:))
    През 1978г. Холандия/Нидерландия бяха по-добри от домакините Аржентина, но загубиха в продълженията.
    Още помня гредата на Роб Ренсенбринк в 90-а
    минута.
    През 2022г. Аржентина пак си беше трудна за гледане, но с 5-те дузпи, Меси и малко повечко късмет, спечелиха титлата.
    А този финал беше изключително слабо представление от страна на Аржентина, на моменти чак срамно.

    Извод:
    Аржентина на Марадона, Валдано, Буручага и Оскар Руджери заслужаваше наистина титлата.

    Марадонааа!!!

    01:33 20.07.2026

  • 49 Мач без футбол

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Накъсана игра .Нищо запомнящо се.

    01:34 20.07.2026

  • 50 Е,някой трябваше да покаже

    3 1 Отговор
    На корумпетата че това все пак е спорт.

    01:34 20.07.2026

  • 51 Aлфа Bълкът

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "РЕАЛИСТ":

    Как да няма значение?! В тази игра за победиш първо трябва да уцелиш вратата.
    Картонът си беше 100% заслужен и не
    зачетоха редовен гол на Испания.

    Коментиран от #66

    01:35 20.07.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо":

    Не разбрах , що геят от факти ме трие. Дали съм в панелка или не, ме виждам , какво значение има за мнението ми. By the way живея в Англия и имам собствено жилище. Имам хубаво жилище и в България. Имам ли право да се изказвам или не. Такава простотия , като българската , от много години не съм срещал. Добре , че съм се махнал от тази простотия.

    Коментиран от #59

    01:35 20.07.2026

  • 53 Демократъ

    1 3 Отговор
    Нацуоналния спорт на бай ганя е мазната борба от турско чак досега

    01:36 20.07.2026

  • 54 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Aлфа Bълкът":

    На тоя боклуци испанско ли се радваш, бе?

    01:36 20.07.2026

  • 55 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Къде се класираш ? Ние бяхме последни в групата, трябва да допуснат всички страни от Европа, че да участваме и ние.

    01:38 20.07.2026

  • 56 Факт

    7 2 Отговор
    Огромна благодарност на Испания, че не позволи на този отвратителен, брутален, грозен, каруцарски, без идеен, просташки, касапски анти-футбол да триумфира!
    Футболните богове празнуват!!!

    01:39 20.07.2026

  • 57 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "ПУШИЯ приклу4и":

    Вярно не бях се сетила за филма гледала съм го ,тази вечер съм щастлива мразя Меси и Аржентина от предния път когато спечелиха показаха много расизъм и злоба не го очаквах и не е нормално за спортисти да показва поведение .Дано дъги години изобщо не се класират за световното си охлади страстите индиянски цяла Аржентина !

    01:39 20.07.2026

  • 58 РЕАЛИСТ

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Aлфа Bълкът":

    Това няма значение. Има си принципи. Испания незаслужено стана Световен шампион. Испанците са главните деца в спорта. Обясних, че причините са политически. Тия боклуци да с ръцете в задника, но ги толерират. Мързеливи са и при нормални условия от такива хора не може, да се пръкне спортист. Още Гари Линекер навремето каза, че никой няма право да бие Испания и Барселона.

    Коментиран от #62

    01:41 20.07.2026

  • 59 Испанските футболисти

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "РЕАЛИСТ":

    Ги знае цял свят по имена и не си знаят успехите и милионите, а Ганчо бере ягоди в Англия, но коментира и си мисли, че някой го интересува мнението му.

    01:42 20.07.2026

  • 60 Сатана Z

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Чики Рики":

    Енцо Фернандес трябваше да бъде изгонен още на мач с Англия,но днес го отнесе с мерак.

    01:44 20.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "РЕАЛИСТ":

    Аз не обичам испанските циганета ,но се радвам че биха Аржентина !Мисля че през следващите 10 години поне Испания няма да спечели нищо .

    01:47 20.07.2026

  • 63 Меси оригинала

    0 2 Отговор
    Лапп айте ми хуура евродженсърри

    Коментиран от #72

    01:49 20.07.2026

  • 64 6282

    3 2 Отговор
    Доброто победи злото

    01:50 20.07.2026

  • 65 Ел Кондор паса

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "МЕСИО ГНОМА ХУМН СИ":

    Испанците са наполовина арабески след близо 8 века " присъствие". Най- чисти испанци са от северна Испания - Галисия, Астурия, Баските. За пиратите е точно обратното, английските пирати и корсари грабят испанските галеони натоварени с крадено злато от Америките. Южноамериканските Индианци никога, ама Никога няма да бъдат изтребени докато свят светува. Както и Българите ! Индианците са мои Братя, а аз съм бял Българин.

    01:50 20.07.2026

  • 66 РЕАЛИСТ

    1 5 Отговор

    До коментар #51 от "Aлфа Bълкът":

    Хайде погледни отново в ютуб. Испанският боклук се блъсна нарочно в аржентинеца. Какъв червен картон в това, бе?

    01:52 20.07.2026

  • 67 А аз не.

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    Не защото ми пука за футболистите им, а защото съм опрашил над 10 аржентинки.
    Невероятни са.
    Най-добрите в леглото.

    02:04 20.07.2026

  • 68 Иван

    1 1 Отговор
    Най забавно беше как Бай Тръмпоч награждаваше и поздравяваше същата държава и нейните играчи, която обяви че е лоша и не харесва защото не му дадоха да бомдандира Иран от там. Срещу футбола и световният хулиган Тръмпоча не може да рита...

    Коментиран от #71

    02:09 20.07.2026

  • 69 пРезиденто

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Ако на Меси му бяха показали заслужения червен картон в първия мач на Аржентина, то нямаше да е така! Но само с Меси и с подпиране от съдиите не става!

    02:10 20.07.2026

  • 70 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 71 Ааааааа.

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Иван":

    Брутален си!

    02:14 20.07.2026

  • 72 Само пищаци

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Меси оригинала":

    са ти в главата.

    Май ти се суче мъжка биба.

    02:16 20.07.2026

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