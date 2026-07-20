Фиорентина взе Христ Инао Улай от Трабзонспор

Фиорентина официално обяви привличането на изгряващата звезда на Кот д’Ивоар Христ Инао Улай. Само на 20 години, талантливият полузащитник вече подписа дългосрочен контракт с флорентинския гранд.

Италианският клуб ще се раздели с цели 26 милиона евро, които ще бъдат преведени на досегашния клуб на Улай – турския Трабзонспор. Освен основната сума, в договора са заложени и допълнителни бонуси на стойност 4 милиона евро, които могат да бъдат изплатени при изпълнение на определени условия.

Трабзонспор привлече Христ Инао Улай от френския Бастия за малко над 5 милиона евро. За кратко време младият халф се превърна в един от най-ярките таланти в турската Суперлига, впечатлявайки с динамика, техника и хладнокръвие на терена. Изявите му не останаха незабелязани и от националния селекционер на Кот д’Ивоар, който го включи в състава за Световното първенство през 2026 година.