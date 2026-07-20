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Фиорентина взе Христ Инао Улай от Трабзонспор

Фиорентина взе Христ Инао Улай от Трабзонспор

20 Юли, 2026 14:34 365 0

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Младият национал на Кот д’Ивоар подсилва средната линия на „виолетовите“ срещу внушителна сума

Фиорентина взе Христ Инао Улай от Трабзонспор - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фиорентина официално обяви привличането на изгряващата звезда на Кот д’Ивоар Христ Инао Улай. Само на 20 години, талантливият полузащитник вече подписа дългосрочен контракт с флорентинския гранд.

Италианският клуб ще се раздели с цели 26 милиона евро, които ще бъдат преведени на досегашния клуб на Улай – турския Трабзонспор. Освен основната сума, в договора са заложени и допълнителни бонуси на стойност 4 милиона евро, които могат да бъдат изплатени при изпълнение на определени условия.

Трабзонспор привлече Христ Инао Улай от френския Бастия за малко над 5 милиона евро. За кратко време младият халф се превърна в един от най-ярките таланти в турската Суперлига, впечатлявайки с динамика, техника и хладнокръвие на терена. Изявите му не останаха незабелязани и от националния селекционер на Кот д’Ивоар, който го включи в състава за Световното първенство през 2026 година.



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