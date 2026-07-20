ЛеБрон Джеймс на крачка от Филаделфия? Среща с Джош Харис разпали слуховете

Легендарният ЛеБрон Джеймс бе забелязан в компанията на собственика на Филаделфия Севънтисиксърс, Джош Харис. Двамата проведоха кратък, но топъл разговор по време на престижното събитие "Фанатикс Фест" в сърцето на Ню Йорк, съобщава NBC Sports.

Не само Харис, но и звездните играчи на Филаделфия – Тайрийз Макси, Джоел Ембийд и Джейлън Браун – ясно показаха, че биха приветствали Джеймс в редиците си. Атмосферата около отбора кипи от ентусиазъм, а феновете вече си представят как 41-годишният ветеран ще облече екипа на Сиксърс.

Филаделфия не е единственият клуб, който се надява да привлече четирикратния шампион. Маями Хийт и Кливланд Кавалиърс също са сред основните кандидати за подписа на свободния агент. Очаква се битката за Джеймс да бъде ожесточена, а всяка среща и жест са под лупа от спортните анализатори.

Преди дни ЛеБрон Джеймс предизвика истински фурор, използвайки емблематичната фраза "вярвай в процеса" – лозунг, който се превърна в символ на Филаделфия по времето на генералния мениджър Сам Хинки. Дали това е намек за бъдещо сътрудничество или просто приятелски жест, предстои да разберем.