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Любопитен отбор от Висшата лига влиза в битката за Рафаел Леао

Любопитен отбор от Висшата лига влиза в битката за Рафаел Леао

21 Юли, 2026 07:05 522 0

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  • висшата лига-
  • жорже мендеш-
  • милан

Милан е готов да се раздели с португалската звезда срещу около 60 милиона евро

Любопитен отбор от Висшата лига влиза в битката за Рафаел Леао - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Астън Вила се превръща в изненадващ претендент за подписа на Рафаел Леао. Според информации от Италия клубът от Висшата лига проявява сериозен интерес към португалския национал, а ключова роля в евентуалната сделка ще изиграе неговият агент Жорже Мендеш.

Милан е склонен да се раздели с една от най-големите си звезди през това лято, като поставя цена от около 60 милиона евро, пише “Sport Mediaset”. До момента обаче нито един от големите английски клубове не е отправил конкретна оферта, въпреки първоначалния интерес от страна на Манчестър Юнайтед и Тотнъм.

Именно това е отворило вратата за Астън Вила, който търси ново офанзивно попълнение след продажбата на Морган Роджърс в Челси. По време на разговорите между двата клуба за трансфера на левия бек Первис Еступинян е било обсъдено и името на Леао, а Мендеш активно работи по намирането на нов отбор за своя клиент.

На „Сан Сиро“ искат възможно най-бързо да изяснят бъдещето на португалеца, тъй като се опасяват, че при забавяне ще бъдат принудени да го продадат на по-ниска цена. Именно затова Милан е готов да разгледа различни варианти, ако се появи удовлетворяваща оферта.


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