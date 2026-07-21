Барселона дебне за звездата на Манчестър Сити Фил Фоудън

Барселона внимателно следи ситуацията около Фил Фоудън, един от най-ярките диаманти в състава на Манчестър Сити. Каталунският колос не крие интереса си към английския национал, който през изминалия сезон впечатли с 10 попадения и 7 асистенции в 50 срещи за „гражданите“. Според авторитетния журналист Екрем Конур, „блаугранас“ са готови да се възползват от евентуална несигурност около бъдещето на Фоудън и да атакуват с оферта, която може да се окаже под пазарната му стойност.

Макар контрактът на Фоудън с Манчестър Сити да е валиден до лятото на 2027 година, липсата на разговори за удължаване на споразумението хвърля сянка на съмнение върху дългосрочните му планове на „Етихад“. В офисите на „Камп Ноу“ цари трепетно очакване – всяка промяна в ситуацията може да отвори врата за официална оферта още през това лято.

Барселона обаче не е единственият европейски гранд, който мечтае за подписа на Фоудън. Италианският Милан също следи отблизо развитието на младия англичанин, надявайки се да подсили атаката си с неговите качества. Този засилен интерес от няколко страни поставя ръководството на Манчестър Сити под сериозен натиск – дали ще се стигне до преговори или клубът ще затвори вратата за евентуален трансфер?

Не е тайна, че английската Висша лига разполага с огромни финансови ресурси, а конкуренцията от други първенства само засилва интригата. Припомняме, че през септември 2025 г. Манчестър Сити категорично отказа оферта от 130 милиона евро от саудитския Ал-Насър, демонстрирайки твърда позиция относно бъдещето на своята звезда.

Въпреки че в момента приоритетите на Барселона са насочени към други трансферни цели, спортното ръководство на клуба не изключва възможността да се върне към Фоудън, ако основните планове не се реализират. Каталунците вече анализират различни финансови схеми, които биха позволили осъществяването на подобна мащабна сделка.