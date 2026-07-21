Челси на прага на нов голям трансфер

Челси е напът да осъществи пореден впечатляващ ход, като се насочи към централния защитник на Кристъл Палас – Максенс Лакроа. Според източници, ръководствата на двата лондонски клуба са провели серия от конструктивни разговори, които доближават сделката до финализиране.

Макар „орлите“ да са готови да предложат подобрен договор на 26-годишния французин, Лакроа изглежда склонен да поеме по нов път в кариерата си. Настоящият му контракт с Кристъл Палас е валиден до 2027 година, но желанието му за развитие и участие в по-големи европейски битки го тласка към „Стамфорд Бридж“.

Кристъл Палас не възнамерява да се раздели лесно със своя ключов бранител. Клубът е поставил цена от минимум 60 милиона паунда за Лакроа и вече активно проучва пазара за негов евентуален наследник. Сред обсъжданите имена изпъква Крислайн Мацима от Аугсбург, който може да се окаже следващото попълнение на „Селхърст Парк“.

Максенс Лакроа пристигна в Кристъл Палас през август 2024 година, след трансфер на стойност 18 милиона паунда от Волфсбург. Оттогава насам, френският национал се превърна в стълб на защитата, записвайки 98 официални мача с екипа на „орлите“. Участието му на Световното първенство допълнително повиши интереса към него, а Челси вижда в негово лице идеалния избор за подсилване на отбранителната линия.

Докато преговорите за Лакроа вървят с пълна сила, „сините“ са на финалната права и за друг впечатляващ--- **Заключение:** Лятото на 2024 година обещава да бъде горещо за феновете на Челси. С амбициозни трансферни цели и решителни действия на пазара, лондонският клуб ясно показва, че е готов да се завърне на върха на английския и европейския футбол. Остава да видим дали Максенс Лакроа ще се превърне в следващия стълб на защитата на „сините“.