Лапорта потвърди: Утре ще бъде представен втори нов в Барселона

Вторият нов в Барселона за лятото - Карим Адейеми, ще бъде представен утре. Това обяви днес президентът на клуба Жоан Лапорта при завръщането си от САЩ, където беше да гледа на живо финала на Мондиала.

Адейеми е второто попълнение в състава на Ханзи Флик за сезон 2026/27, след като първото беше Антъни Гордън. 24-годишното германско дясно крило постигна споразумение с Барселона още миналата седмица, но привличането му все още не е официално обявено. Докато се финализират детайлите по представянето му, германският национал чака в хотел в каталунската столица.

Адейеми пристигна в Барселона миналата сряда и премина медицински прегледи в четвъртък. Нападателят ще играе за Барса през следващите пет сезона, а „блаугранас“ ще платят на Борусия (Дортмунд) 22 милиона евро, плюс още 7 милиона под формата на възможни бонуси.

Докато се уточнява планът за официалното му представяне, Карим Адейеми очаква новини заедно със своите близки в обичайния хотел на Барса, разположен съвсем близо до „Спотифай Камп Ноу“. Дясното крило не може да се присъедини към тренировките на Барселона, нито да тренира самостоятелно на клубната база, тъй като все още не е подписал договора си и не е регистриран в системата за социално осигуряване.