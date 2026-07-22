Кристиан Ромеро на прага на трансфер в Интер

Аржентинският национал Кристиан Ромеро, който в момента защитава цветовете на Тотнъм, е изразил категоричното си желание да се завърне в Италия и да облече екипа на Интер. Въпреки ентусиазма на защитника, сделката изглежда все по-сложна заради астрономическата сума, която лондончани искат за правата му – цели 50 милиона евро.

Ромеро, който има договор със "шпорите" до лятото на 2029 година, вече е взел решение да напусне английската столица. След труден сезон, в който Тотнъм едва избегна изпадане от Висшата лига, аржентинецът е убеден, че е време за ново предизвикателство. Въпреки това, ръководството на клуба не е склонно да се раздели с него на по-ниска цена, а и финансовите изисквания на самия футболист не са за подценяване.

Не е тайна, че Ромеро има специална връзка с италианския футбол. Още през 2018 година той пристигна в Дженоа, след което премина през Ювентус и Аталанта, преди да се озове в Тотнъм срещу внушителните 53,8 милиона евро през 2021 година. Сега, според информация на журналиста Джанлуиджи Лонгари, Интер вече е в напреднали разговори с представителите на защитника, а самият играч е повече от развълнуван от възможността да се завърне на Апенините.

Въпреки взаимното желание за трансфер, преговорите между двата клуба буксуват.