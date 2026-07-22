Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиан Ромеро на прага на трансфер в Интер

Кристиан Ромеро на прага на трансфер в Интер

22 Юли, 2026 10:11 511 0

  • кристиан ромеро-
  • тотнъм-
  • италия-
  • интер-
  • шпорите-
  • висшата лига

Аржентинският бранител иска да се завърне в Серия "А", но Тотнъм не отстъпва от финансовите си изисквания

Кристиан Ромеро на прага на трансфер в Интер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинският национал Кристиан Ромеро, който в момента защитава цветовете на Тотнъм, е изразил категоричното си желание да се завърне в Италия и да облече екипа на Интер. Въпреки ентусиазма на защитника, сделката изглежда все по-сложна заради астрономическата сума, която лондончани искат за правата му – цели 50 милиона евро.

Ромеро, който има договор със "шпорите" до лятото на 2029 година, вече е взел решение да напусне английската столица. След труден сезон, в който Тотнъм едва избегна изпадане от Висшата лига, аржентинецът е убеден, че е време за ново предизвикателство. Въпреки това, ръководството на клуба не е склонно да се раздели с него на по-ниска цена, а и финансовите изисквания на самия футболист не са за подценяване.

Не е тайна, че Ромеро има специална връзка с италианския футбол. Още през 2018 година той пристигна в Дженоа, след което премина през Ювентус и Аталанта, преди да се озове в Тотнъм срещу внушителните 53,8 милиона евро през 2021 година. Сега, според информация на журналиста Джанлуиджи Лонгари, Интер вече е в напреднали разговори с представителите на защитника, а самият играч е повече от развълнуван от възможността да се завърне на Апенините.

Въпреки взаимното желание за трансфер, преговорите между двата клуба буксуват.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове