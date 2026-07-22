Люис Холтби приключва с активния футбол

След близо двадесет години, изпълнени с незабравими мигове, бившият германски национал Люис Холтби официално обяви, че слага край на своята професионална футболна кариера. Новината дойде чрез лично послание в социалната мрежа Instagram, където 35-годишният полузащитник сподели своите емоции и благодарности към всички, които са били част от неговото пътешествие по зеления килим.

"Време е да се разделим", написа Холтби, изпълнен с носталгия и признателност. Още като дете той мечтаел да стане професионален футболист – мечта, която не само реализира, но и надгради с множество успехи и преживявания.

В своето емоционално обръщение Холтби не пропусна да изрази дълбоката си признателност към семейството си, което винаги е било неговата опора – както в миговете на триумф, така и в трудните периоди. "Без вашата подкрепа това приключение нямаше да бъде възможно", сподели той. Също така, той благодари на всички клубове, треньори, съотборници и фенове, които са били част от неговия път.

Люис Холтби оставя следа в Бундеслигата, където защитава цветовете на отбори като Шалке 04, Майнц 05, Хамбургер ШФ, Бохум и Холщайн Кил. Освен това, талантливият халф се изявява и на Острова, носейки екипите на Тотнъм, Фулъм и Блекбърн. В периода между 2010 и 2012 година Холтби записва три мача за националния отбор на Германия – чест, която самият той определя като връх в своята кариера.