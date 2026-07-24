Бензема в конфликт с Ал-Хилал

Нападателят Карим Бензема и ръководството на клубния му Ал-Хилал са провели разговор преди началото на новия сезон в СПЛ на Саудитска Арабия. По време на тази среща е възникнало напрежение между двете страни, като френският нападател е споделил, че не иска да играе само в Азиатската Шампионска лига, твърди журналиста Бен Джейкъбс в страницата си в социалната мрежа “X”.

Според източника французинът разчита да бъде важна роля в отбора и през идната кампания, докато представителите на Ал-Хилал следят отблизо трансферния пазар за евентуален заместник.

Бензема премина в саудитския клуб през февруари 2026 г. Поради ограничението за чуждестранни играчи в СПЛ на Саудитска Арабия, бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес не беше включен в състава на Ал-Хилал за сезона. Той игра само в Азиатската шампионска лига.

Миналия сезон Бензема изигра 13 мача за клуба, в които отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.