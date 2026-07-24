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Бензема в конфликт с Ал-Хилал

Бензема в конфликт с Ал-Хилал

24 Юли, 2026 09:01 753 0

  • ал-хилал-
  • саудитска арабия-
  • карим бензема-
  • футбол

По време на тази среща е възникнало напрежение между двете страни, като френският нападател е споделил, че не иска да играе само в Азиатската Шампионска лига, твърди журналистът Бен Джейкъбс в страницата си в социалната мрежа “X”

Бензема в конфликт с Ал-Хилал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят Карим Бензема и ръководството на клубния му Ал-Хилал са провели разговор преди началото на новия сезон в СПЛ на Саудитска Арабия. По време на тази среща е възникнало напрежение между двете страни, като френският нападател е споделил, че не иска да играе само в Азиатската Шампионска лига, твърди журналиста Бен Джейкъбс в страницата си в социалната мрежа “X”.

Според източника французинът разчита да бъде важна роля в отбора и през идната кампания, докато представителите на Ал-Хилал следят отблизо трансферния пазар за евентуален заместник.

Бензема премина в саудитския клуб през февруари 2026 г. Поради ограничението за чуждестранни играчи в СПЛ на Саудитска Арабия, бившият нападател на Ливърпул Дарвин Нунес не беше включен в състава на Ал-Хилал за сезона. Той игра само в Азиатската шампионска лига.

Миналия сезон Бензема изигра 13 мача за клуба, в които отбеляза 9 гола и направи 5 асистенции.


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