Марин Петков с впечатляващо представяне за Ал Таавун в Саудитска Арабия

Марин Петков отново доказа класата си на международната сцена. В среща от третия кръг на Саудитската Про лига, крилото на Ал Таавун бе истинският мотор на своя отбор, но въпреки неговите усилия, двубоят срещу Ал-Файха завърши без попадения – 0:0.

Бившият ас на Левски изигра пълни 90 минути, като през цялото време бе трън в очите на защитата на гостите. Петков не спря да тормози съперника с бързи пробиви и нестандартни решения по крилото, а статистиката говори сама за себе си – един точен удар, пет изпълнени ъглови удара и редица опасни ситуации, създадени пред вратата на Ал-Файха.

Въпреки че бе избран за играч на мача и получи най-висока оценка сред всички футболисти на терена, българският национал не успя да донесе така жадуваната победа на своя тим. Ал Таавун отправи цели 21 удара към вратата на съперника, но стабилната защита на Ал-Файха устоя на натиска и не позволи топката да се оплете в мрежата.

След равенството, Ал Таавун остава на 13-о място с 2 точки от 3 изиграни срещи, докато Ал-Файха заема 15-а позиция с 1 точка.