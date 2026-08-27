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Чешка сензация на US Open: Меншик и Мухова покориха смесените двойки

Чешка сензация на US Open: Меншик и Мухова покориха смесените двойки

27 Август, 2026 16:26 447 1

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Исторически успех за Чехия на корта в Ню Йорк

Чешка сензация на US Open: Меншик и Мухова покориха смесените двойки - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият талант Якуб Меншик (20) и опитната Каролина Мухова (30) изписаха имената си със златни букви, след като триумфираха в надпреварата при смесените двойки на US Open. Чешкото дуо надделя над италианеца Флавио Коболи и швейцарката Белинда Бенчич с резултат 6:3, 1:6, 10-6, след 72 минути оспорвана битка.

За двамата чешки състезатели това е дебютен трофей от турнир от Големия шлем – постижение, което ще остане в историята на родния им спорт. Със своята впечатляваща игра и несломим дух, Меншик и Мухова демонстрираха отлична синхронизация и хладнокръвие в решаващите моменти на финала. -

Този успех е още по-значим, тъй като за първи път Чехия печели титлата при смесените двойки на US Open. Интересен факт е, че за трета поредна година трофеят отива при представители на една и съща страна, но досега чешки тандем не бе достигал върха в тази категория.


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  • 1 Да, да

    0 0 Отговор
    Не е сензация, просто са добри и работливи.

    16:51 27.08.2026

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