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Омар Мармуш облича екипа на Тотнъм

Омар Мармуш облича екипа на Тотнъм

27 Август, 2026 22:15 335 0

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Египетската звезда подсилва атаката на "шпорите"

Омар Мармуш облича екипа на Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тотнъм Хоспър направи поредния си впечатляващ ход на трансферния пазар това лято, като официално привлече египетския национал Омар Мармуш от Манчестър Сити. 27-годишният нападател ще играе на "Тотнъм Хотспър Стейдиъм" под наем до края на сезона, а в договора е заложена задължителна клауза за откупуване на стойност 60 милиона паунда през идното лято.

С пристигането на Мармуш, селекцията на Тотнъм за това лято вече надхвърля внушителните 312 милиона паунда. Към отбора се присъединиха още Савио (75 млн. паунда), Матеус Фернандес, Сандро Тонали, Ян Пол ван Хеке, както и свободните агенти Маркос Сенеси, Анди Робъртсън и Мартин Дубравка. Явно лондончани са решени да атакуват челните позиции във Висшата лига и да се борят за трофеи на всички фронтове.

"Тотнъм е един от най-големите клубове не само в Англия, но и в света. Проектът, който ми представиха, ме убеди, че тук мога да се развивам и да постигна големи успехи. Разговорът с мениджъра Роберто Де Дзерби беше решаващ – виждаме футбола по един и същи начин и вярвам, че заедно можем да постигнем нещо специално", сподели развълнуваният Мармуш при представянето си.

Мениджърът на "шпорите" Роберто Де Дзерби не скри задоволството си от новото попълнение: "Омар е футболист с изключителен хъс и желание за победа. Той притежава скорост, техника и усет към гола – качества, които ще ни помогнат да бъдем още по-опасни в предни позиции. Вярвам, че с неговата енергия и амбиция ще издигнем нивото на отбора".

Омар Мармуш пристигна в Манчестър Сити от Айнтрахт Франкфурт през януари 2025 г. срещу 59 милиона паунда. За "гражданите" той реализира 16 попадения в 62 срещи във всички турнири. Въпреки това, конкуренцията с Ерлинг Халанд ограничи минутите му във Висшата лига, където през миналия сезон започна като резерва в 13 от 21 мача.


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