Българските волейболистки отстъпиха на Чехия, но продължават напред на Европейското първенство

Двубоят между женските национални отбори на България и Чехия на Европейското първенство по волейбол завърши с категоричен успех за домакините. В последния си мач от група "Б", българките отстъпиха с 0:3 гейма (26:28, 19:25, 19:25) след 85 минути борба в зала "Бърно".

Въпреки третата си загуба в груповата фаза, възпитаничките на Марчело Абонданца завършиха на четвърта позиция в крайното класиране и си осигуриха участие в осминафиналните плейофи на шампионата. Чехкините, от своя страна, записаха четвърта победа и се наредиха втори в групата. Заедно с тях към следващата фаза продължават и лидерът Сърбия, както и Гърция, която остана на трето място.

Срещата започна с равностойна битка, като първият гейм бе решен след драматичен финал. В следващите две части чешките волейболистки наложиха волята си и не позволиха на българките да се върнат в мача.

Най-резултатна за нашия отбор бе Александра Миланова, която реализира 15 точки. Ива Дудова се отличи с 12, а Моника Кръстева добави още 8. За Чехия най-много точки отбеляза Моника Бранчушка – 12.

Още преди началото на срещата бе ясно, че България си е осигурила място сред най-добрите 16, след като Сърбия победи Украйна с 3:0. Това донесе спокойствие в редиците на нашия тим, който вече гледа напред към следващото предизвикателство на европейската сцена.