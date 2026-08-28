6 милиона билети са продадени до момента за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Повече от 6 милиона билети за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. (LA28) вече са разпродадени след приключването на първите две фази (Drop 1 и Drop 2). Това е повече от половината от предвидените 10,5 милиона билета за самите олимпийски събития.

Първата вълна от продажби през пролетта отчете над 4 милиона продадени билети, а втората фаза, приключила в средата на август 2026 г., увеличи бройката над границата от 6 милиона.

По време на предварителните продажби за жители на Лос Анджелис и Оклахома Сити бяха изкупени близо 500 000 билета на символичната цена от $28, което е изключително достъпна за американците. Около 95% от билетите под $100 в първата фаза бяха реализирани именно тогава. Най-бързо разпродадените дисциплини включват лека атлетика, баскетбол, футбол, гимнастика и плуване, както и новите попълнения в програмата като флаг футбол, софтбол, лакрос и скуош.

Какви са възможностите за снабдяване с билети?

Няма да има повече лотарии или продажби за широката публика до края на 2026 г. Следващият шанс за пропуски се измества изцяло за 2027 г., когато станалите около 4,5 милиона олимпийски билета ще се продават на принципа "първи по време, първи по право" без предварителни лотарии. Лимитът от максимум 12 билета отпада.През 2027 г. ще отворят и официалните платформи за препродажба на билети чрез партньорите AXS и Eventim.