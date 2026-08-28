Торонто Раптърс вади номер 7 в чест на Кайл Лаури

Торонто Раптърс ще отдаде най-високото възможно признание на един от своите най-обичани играчи – Кайл Лаури. На 10 януари, преди двубоя срещу Филаделфия 76ърс, фланелката с номер 7 ще бъде издигната тържествено под покрива на "Скотиабанк Арена". Така Лаури ще се нареди до Винс Картър като едва вторият баскетболист в историята на клуба, чийто номер повече няма да бъде носен от друг играч на Раптърс.

Лаури, който наскоро обяви края на своята впечатляваща 20-годишна кариера в НБА, подписа символичен еднодневен договор с Торонто на 7 юли – дата, която носи специално значение за него. С този жест той официално се сбогува с професионалния баскетбол като играч на Раптърс, отбора, с който изгради неразривна връзка и постигна най-големите си успехи.

"Този момент означава всичко за мен. Торонто винаги е бил моят дом, а да видя номер 7 издигнат в залата е сбъдната мечта. Заедно с моите съотборници, организацията, феновете и цяла Канада създадохме нещо уникално. Станахме шампиони и ще споделя тази специална вечер със семейството си и всички, които бяха част от това пътешествие", сподели развълнуваният Лаури в официално изявление.

Кайл Лаури оставя незаличима следа в Торонто. В рамките на девет сезона с екипа на Раптърс, той шест пъти участва в Мача на звездите и бе ключова фигура в единствения шампионски сезон на клуба през 2018/19. Освен за канадския тим, Лаури е защитавал цветовете на Мемфис Гризлис, Хюстън Рокетс, Маями Хийт и Филаделфия 76ърс.

В 1187 мача от редовния сезон в НБА, американският гард записва средно по 13,8 точки, 6 асистенции и 4,2 борби, като достига плейофите цели 12 пъти. Лидерството, борбеният дух и отдадеността му превърнаха Лаури в истински символ на Торонто Раптърс и вдъхновение за поколения баскетболни фенове.