Марек отново ще играе на „Бончук“

След месеци на нетърпеливо очакване и усилена работа, футболният клуб Марек най-сетне се завръща на своята историческа арена – стадион „Бончук“ в Дупница. Новината бе официално потвърдена от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, с което се слага край на временното домакинство на дупничани в Перник.

Поради мащабни ремонтни дейности на „Бончук“, през последните месеци Марек бе принуден да приема своите съперници на стадион „Миньор“ в Перник. Това временно решение обаче вече е в миналото – обновеното съоръжение в Дупница е готово да посрещне отново своите верни фенове и да вдъхне нов живот на футболната атмосфера в града.

Вълнението сред привържениците на Марек е осезаемо – всички очи са вперени в предстоящите мачове, които ще върнат футболната магия на „Бончук“.