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Лудогорец привлече бронзовия медалист от Мондиал 2022 Иво Гърбич

Лудогорец привлече бронзовия медалист от Мондиал 2022 Иво Гърбич

1 Септември, 2026 20:11 517 0

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  • хърватия

„Това е поредната крачка напред в моята кариера", сподели футболистът

Лудогорец привлече бронзовия медалист от Мондиал 2022 Иво Гърбич - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лудогорец привлече хърватския национален вратар Иво Гърбич от английския Шефилд Юнайтед. Стражът премина успешно медицинските изследвания и вече е в Разград, а междувременно двата клуба финализираха успешно преговорите по трансфера.

Гърбич има впечатляваща визитка, като в кариерата си е носил екипите на Атлетико Мадрид и френския Лил. С националния отбор на Хърватия той е бронзов медалист от Световното първенство в Катар през 2022 г., където бе част от състава като заместник на титулярния вратар Доминик Ливакович.

За последно 30-годишният страж игра под наем от Шефилд Юнайтед в турския Фатих Карагюмрюк. През сезон 2025/26 Гърбич записа 33 мача за тима от Суперлигата.

„Това е поредната крачка напред в моята кариера. Надявам се да спечеля трофеите, за които Лудогорец ще се бори“, коментира Гърбич след пристигането си в Разград.

Иво Гърбич е третият хърватски вратар, който ще защитава цветовете на Лудогорец след Кристиян Кахлина и Симон Слуга.

Новото попълнение ще проведе първата си тренировка с Лудогорец утре и ще бъде на разположение на треньорския щаб за следващите мачове на отбора в Първа лига.

Гърбич е четвъртият нов футболист, привлечен от Лудогорец през настоящия сезон. Преди него към 14-кратните шампиони се присъединиха Михаил Полендаков, дошъл под наем именно от Шефилд Юнайтед, Натан Фернандес и Хосам Абделмагид.

ВИЗИТКА :

Име: Иво Гърбич

Роден: 18 януари 1996 г., Сплит, Хърватия

Пост: вратар

Ръст: 195 см.

Юноша: Хайдук Сплит

КАРИЕРА

2014–2017 — Хайдук Сплит — 10 мача

2018–2020 — Локомотива Загреб — 33 мача

2020–2024 — Атлетико Мадрид — 14 мача

2021–2022 — Лил (под наем) — 29 мача

2024–2026 — Шефилд Юнайтед — 11 мача

2024–2025 — Чайкур Ризеспор (под наем) — 23 мача

2025–2026 — Фатих Карагюмрюк (под наем) — 33 мача

Национален отбор на Хърватия: 2 мача

УСПЕХИ

Шампион на Испания — 1 път

Трети на Световното първенство през 2022 г.


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