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Валенсия подсили халфовата си линия с талант от Ливърпул

Валенсия подсили халфовата си линия с талант от Ливърпул

1 Септември, 2026 21:43 468 0

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Младата английска звезда Харви Елиът ще играе на "Местая" до 2027 година

Валенсия подсили халфовата си линия с талант от Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Валенсия си осигури услугите на английския полузащитник Харви Елиът под наем от Ливърпул до края на сезон 2026/27.

Още като тийнейджър, Харви Елиът привлече вниманието на футболната общественост, след като дебютира във Висшата лига едва на 16 години с екипа на Фулъм – постижение, което го превърна в най-младия играч в историята на английския елит. През 2019 година талантливият халф премина в Ливърпул, където натрупа солиден опит с 149 официални срещи и внушителна колекция от трофеи: две титли от Висшата лига, две купи от Карабао Къп, ФА Къп, Къмюнити шийлд, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство на ФИФА.

Елиът неведнъж е доказвал класата си и извън клубния футбол. Като ключова фигура в младежките формации на Англия, той изигра решаваща роля за спечелването на Европейското първенство до 21 години през 2023 и 2025 година. В последното издание младият полузащитник бе отличен като най-добър играч на турнира, след като изведе "трите лъва" до върха с вдъхновяващи изяви.

"23-годишният футболист разполага с богат опит на най-високо ниво и се отличава с умението си да преодолява противниковата преса, както и да създава опасни ситуации както в центъра, така и по фланговете", подчертаха от Валенсия в официалното си съобщение.

След периоди под наем в Блекбърн Роувърс и Астън Вила, Харви Елиът е готов за ново предизвикателство в Ла Лига.


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