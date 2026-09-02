Направиха Лео Меси на шницел (ВИДЕО)

Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичаен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда, информира NOVA.

Ястието получи името „Ла Миламеси“ и бързо стана хит в социалните мрежи. От ресторанта казаха, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци.

Футболистът обяви оттеглянето си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина.