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Направиха Лео Меси на шницел (ВИДЕО)

Направиха Лео Меси на шницел (ВИДЕО)

2 Септември, 2026 10:59 747 0

  • лионел меси-
  • аржентина-
  • футбол-
  • ресторант-
  • шницел

Ястието получи името „Ла Миламеси“ и бързо стана хит в социалните мрежи

Направиха Лео Меси на шницел (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Аржентински ресторант се сбогува с Лионел Меси по необичаен начин. Главният готвач направи паниран шницел, оформен и украсен като лицето на футболната звезда, информира NOVA.

Ястието получи името „Ла Миламеси“ и бързо стана хит в социалните мрежи. От ресторанта казаха, че това е техният начин да благодарят на Меси за годините с националния отбор и за радостта, която е донесъл на милиони аржентинци.

Футболистът обяви оттеглянето си от националния тим след края на дългата си кариера с Аржентина.


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