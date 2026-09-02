Най-добрият български пилот Никола Цолов пусна свой официален сайт.
До този момент Българският лъв бе представен в интернет пространството единствено чрез своите официални канали в социалните мрежи.
Отскоро обаче феновете на родния състезател се радват и на негов личен уебсайт.
В него може да се намери последна информация за пилота и неговите активности, както и историята му на пистата до този момент. В сайта функционира също и галерия с ексклузивни снимки.
Сайтът функционира както на български език, така и на английски.
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