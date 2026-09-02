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Никола Цолов пусна свой официален сайт

Никола Цолов пусна свой официален сайт

2 Септември, 2026 12:00 821 2

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До този момент Българският лъв бе представен в интернет пространството единствено чрез своите официални канали в социалните мрежи

Никола Цолов пусна свой официален сайт - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български пилот Никола Цолов пусна свой официален сайт.

До този момент Българският лъв бе представен в интернет пространството единствено чрез своите официални канали в социалните мрежи.

Отскоро обаче феновете на родния състезател се радват и на негов личен уебсайт.

В него може да се намери последна информация за пилота и неговите активности, както и историята му на пистата до този момент. В сайта функционира също и галерия с ексклузивни снимки.

Сайтът функционира както на български език, така и на английски.


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