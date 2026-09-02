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Фланговият футболист на Лудогорец в радара на бразилски гранд

Фланговият футболист на Лудогорец в радара на бразилски гранд

2 Септември, 2026 12:29 442 0

  • лудогорец-
  • ерик маркус-
  • футбол-
  • палмейрас

Той пристигна в Разград през лятото на 2025-а от Васко да Гама

Фланговият футболист на Лудогорец в радара на бразилски гранд - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фланговият футболист на Лудогорец Ерик Маркус е попаднал в радара на Палмейрас, пишат медиите в Бразилия. Той пристигна в Разград през лятото на 2025-а от Васко да Гама. Тогава "орлите" платиха за правата му над 1,2 млн. евро. Договорът му е до лятото на 2028 г.

Според информациите Палмейрас няма да има проблем да купи Маркус. До момента бразилецът е записал 93 мача със зелената фланелка във всички турнири, в които е вкарал 15 гола и е направил 12 асистенции. Агентът на футболиста Андре Кюри вече е осъществил контакти за евентуална сделка. Пазарът в Бразилия затваря на 12 септември, а този у нас четири дни по-рано.


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