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Левски категорични: Стадион "Георги Аспарухов" остава с непроменено име

Левски категорични: Стадион "Георги Аспарухов" остава с непроменено име

3 Септември, 2026 13:26 385 1

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Клубът опроверга слуховете за евентуално преименуване на легендарното съоръжение

Левски категорични: Стадион "Георги Аспарухов" остава с непроменено име - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от спекулации заля спортната общественост през последните дни, след като се появиха твърдения, че стадион "Георги Аспарухов" може да бъде прекръстен с рекламна цел. Феновете на Левски и футболните ентусиасти останаха в напрежение, докато клубът не излезе с официална позиция по въпроса.

Ръководството на Левски сложи край на всички догадки, като категорично заяви, че името на емблематичния стадион няма да бъде променяно. От клуба подчертаха, че не са водени никакви разговори или преговори за евентуално преименуване на "Герена", независимо от каквито и да било рекламни или търговски предложения.

Ето позицията на ПФК Левски:

"Уважаеми привърженици,
ПФК „Левски“ категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“. Името на нашия дом е защитено в устава на клуба (чл. 6в, приет на 31.08.2021 г.) и не може да бъде заменяно.
Клубът остава твърдо ангажиран с опазването на своята история и символи.
Промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“ не стои и никога не е стояла на дневен ред."


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  • 1 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Ама нали Путин ще строи новият стадион? Трябва да се казва ,, Владимир Путин,

    13:33 03.09.2026

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