Дембеле назова евентуалните победители за "Златната топка" и направи интересно предположение

В интервю за „Франс Футбол“ и "Екип" Усман Дембеле говори подробно за „Златната топка“ – както за тази, която спечели миналия сезон, така и за следващата. Звездата на ПСЖ смята, че трофеят отново ще бъде присъден на играч на двукратните европейски клубни шампиони. Нападателят разкри и основните си фаворити, като обаче отказа да посочи себе си.

Макар че надпреварата за „Златната топка“ се очертава като особено оспорвана тази година, с кандидати като Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе, който вярва в шансовете си за победа, Усман Дембеле не споделя това мнение: запитан за това кой ще бъде бъдещият носител на наградата в интервю, чийто пълен вариант ще може да се прочетете тази събота в списание „France Football“, френският национал заяви, че според него наградата ще остане в играч на Пари Сен Жермен.

👀 Ousmane Dembélé donne son top 3 du Ballon d'Or 2026 #ballondor pic.twitter.com/2qVo7VNa44 — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2026

След това, поканен да посочи своята тройка, без да определя конкретен ред, парижанинът спомена по-специално своя съотборник в клуба Хвича Кварацхелия, Хари Кейн и своя сънародник и приятел Килиан Мбапе. Той спомена също така Майкъл Олисе, Ламин Ямал, Фабиан Руис и Уилиан Пачо, като обаче отказа да включи себе си в списъка.

„Не мисля, че изборът за тази награда е неясен. Смятам, че тя ще остане в ръцете на играч от Пари Сен Жермен. Моята тройка? Всичко е смесено: Квара, Хари Кейн, който изигра много, много добър сезон, и мисля, че Килиан Мбапе.

Аз? А, не, никога не се включвам в такива неща. Никога не гласувам за себе си. Ако аз говоря, не гласувам за себе си. Но има и много други. Майкъл Олисе може да е сред тях, защото изигра невероятен сезон. Той беше най-добрият играч в Бундеслигата. Ламин Ямал също. Фабиан Руис, Пачо... Забравяме го, този Пачо. Надявам се, че няма да го забравим тази година, защото той заслужава", допълни още миналогодишният носител на "Златната топка".

🌕3️⃣ Ousmane Dembélé tells L’Équipe about his Ballon d’Or top 3 candidates: “Kvaratskhelia, Harry Kane, Kylian Mbappé”. pic.twitter.com/AU7ajtHkWM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Церемонията по връчването на най-престижната индивидуална футболна награда е на 26 октомври, като галавечерта ще е в Лондон. Изборът на града-домакин е в чест на английската легенда сър Стенли Матюс, който спечели първата награда точно преди 70 години - през 1956 г. За момента фаворит на букмейкърите е Хари Кейн.