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Дембеле назова евентуалните победители за "Златната топка" и направи интересно предположение

Дембеле назова евентуалните победители за "Златната топка" и направи интересно предположение

8 Септември, 2026 13:59 551 3

  • усман дембеле-
  • псж-
  • футбол-
  • златната топка

Не мисля, че изборът за тази награда е неясен

Дембеле назова евентуалните победители за "Златната топка" и направи интересно предположение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В интервю за „Франс Футбол“ и "Екип" Усман Дембеле говори подробно за „Златната топка“ – както за тази, която спечели миналия сезон, така и за следващата. Звездата на ПСЖ смята, че трофеят отново ще бъде присъден на играч на двукратните европейски клубни шампиони. Нападателят разкри и основните си фаворити, като обаче отказа да посочи себе си.

Макар че надпреварата за „Златната топка“ се очертава като особено оспорвана тази година, с кандидати като Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе, който вярва в шансовете си за победа, Усман Дембеле не споделя това мнение: запитан за това кой ще бъде бъдещият носител на наградата в интервю, чийто пълен вариант ще може да се прочетете тази събота в списание „France Football“, френският национал заяви, че според него наградата ще остане в играч на Пари Сен Жермен.

След това, поканен да посочи своята тройка, без да определя конкретен ред, парижанинът спомена по-специално своя съотборник в клуба Хвича Кварацхелия, Хари Кейн и своя сънародник и приятел Килиан Мбапе. Той спомена също така Майкъл Олисе, Ламин Ямал, Фабиан Руис и Уилиан Пачо, като обаче отказа да включи себе си в списъка.

„Не мисля, че изборът за тази награда е неясен. Смятам, че тя ще остане в ръцете на играч от Пари Сен Жермен. Моята тройка? Всичко е смесено: Квара, Хари Кейн, който изигра много, много добър сезон, и мисля, че Килиан Мбапе.

Аз? А, не, никога не се включвам в такива неща. Никога не гласувам за себе си. Ако аз говоря, не гласувам за себе си. Но има и много други. Майкъл Олисе може да е сред тях, защото изигра невероятен сезон. Той беше най-добрият играч в Бундеслигата. Ламин Ямал също. Фабиан Руис, Пачо... Забравяме го, този Пачо. Надявам се, че няма да го забравим тази година, защото той заслужава", допълни още миналогодишният носител на "Златната топка".

Церемонията по връчването на най-престижната индивидуална футболна награда е на 26 октомври, като галавечерта ще е в Лондон. Изборът на града-домакин е в чест на английската легенда сър Стенли Матюс, който спечели първата награда точно преди 70 години - през 1956 г. За момента фаворит на букмейкърите е Хари Кейн.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 1 Отговор
    Логичният избор е Мбапе и после Кейн (ще пробутват англичаните) и Кварацхелия. Олисе си пролича на световното колко е далеч от Мбапе, въпреки началните асистенции. Мбапе на световното с 10 гола и общо рекордните 22 от 22 мача. С множество голове и за първенство и за купи. Вярно че нищо не спечели, но това е индивидуална награда.

    Коментиран от #2

    14:02 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Герги

    2 0 Отговор
    И неговото избиране миналата година беше една грешка,добър е но чак носител на Златната топка,е доста в повече.

    14:15 08.09.2026

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