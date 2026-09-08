Музикалната революция на Енцо Мареска: Как новият мениджър на Манчестър Сити преобразява тренировките

Свежест и креативност заливат тренировъчния процес на Манчестър Сити, след като Енцо Мареска пое кормилото на отбора. Италианският специалист, известен със своя нестандартен подход, внесе истинска музикална революция в ежедневието на „гражданите“. Вместо обичайното мълчание или кратки указания, сега тренировъчната база ехти от енергични клубни ритми, които съпътстват всяко движение на футболистите.

Малко преди важния сблъсък с Порто в Шампионската лига, играчите на Манчестър Сити бяха забелязани да тренират под акомпанимента на силна музика. Този необичаен избор не е случаен – Мареска споделя, че вярва в силата на музиката да повдига духа и да създава по-добра атмосфера в отбора. „Винаги съм използвал този метод – първо в Лестър, после в Челси, а сега и тук, в Манчестър Сити. Музиката прави играчите по-щастливи и мотивирани, а това се отразява и на представянето им на терена“, разкрива той пред ESPN

Любопитен детайл е, че самият Мареска не се намесва в избора на музика. Той оставя тази задача на футболистите, като им дава възможност сами да подберат любимите си парчета. „Честно казано, ако зависеше от мен, щях да избера съвсем различен стил“, шеговито признава мениджърът, но подчертава, че най-важното е играчите да се чувстват комфортно и вдъхновени.

Смелата стратегия на Енцо Мареска вече предизвиква интерес и коментари сред фенове и анализатори.