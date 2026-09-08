ЦСКА подсили отбраната си с ирландския бек Бари Котър

ЦСКА официално обяви привличането на Бари Котър – енергичен десен защитник от Ирландия, който се присъединява към тима като седмото ново попълнение за това лято. С този трансфер "армейците" продължават да изграждат стабилен състав за предстоящия сезон.

27-годишният Котър пристига на "Българска армия" след успешен период в Дери Сити, където през последния сезон изигра 30 срещи, реализира 2 попадения и подаде за още един гол. Освен това, защитникът може да се похвали с две шампионски титли на Ирландия, спечелени с екипа на Шамрок Роувърс през 2021 и 2022 година – постижение, което говори за неговата класа и опит на високо ниво.

"Добре дошъл в ЦСКА, Бари!" – с тези думи клубът приветства новия си футболист в социалните мрежи, а феновете вече очакват с нетърпение да го видят в действие.