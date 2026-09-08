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ЦСКА подсили отбраната си с ирландския бек Бари Котър

ЦСКА подсили отбраната си с ирландския бек Бари Котър

8 Септември, 2026 16:47 436 3

  • цска -
  • бари котър-
  • ирландия-
  • трансфер-
  • армейците-
  • дери сити

Новото попълнение идва от Дери Сити и носи шампионски опит от Ирландия

ЦСКА подсили отбраната си с ирландския бек Бари Котър - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА официално обяви привличането на Бари Котър – енергичен десен защитник от Ирландия, който се присъединява към тима като седмото ново попълнение за това лято. С този трансфер "армейците" продължават да изграждат стабилен състав за предстоящия сезон.

27-годишният Котър пристига на "Българска армия" след успешен период в Дери Сити, където през последния сезон изигра 30 срещи, реализира 2 попадения и подаде за още един гол. Освен това, защитникът може да се похвали с две шампионски титли на Ирландия, спечелени с екипа на Шамрок Роувърс през 2021 и 2022 година – постижение, което говори за неговата класа и опит на високо ниво.

"Добре дошъл в ЦСКА, Бари!" – с тези думи клубът приветства новия си футболист в социалните мрежи, а феновете вече очакват с нетърпение да го видят в действие.


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  • 1 И Бари са си все същоти менте

    0 0 Отговор
    Фалираш Леганда, създаваш сбирток, жалка картинка, срам за името :-

    17:40 08.09.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Чистокръвен ирландец! Ще тропа като от групата"Господарите на танца"!

    17:48 08.09.2026

  • 3 Димитър

    0 0 Отговор
    Не говори добре за селекционната политика на ЦСКА, че купува играчи, които е открила сред като са играли срещу тях.
    За този не знаехте нищо. И съм 99%, че ще изчезне като много други. Купихте Иту, а той милия гледа отстрани топката на един метър от него, никакво влагане сред първия мач.

    17:54 08.09.2026

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