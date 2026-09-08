Марко Матераци с остро послание към Жозе Моуриньо: „Майната ти!“

Днес футболните фенове по цял свят са вперили поглед към един от най-очакваните двубои в Шампионската лига – Реал Мадрид срещу Интер. Двата гранда са свързани не само от славната си история, но и от фигурата на Жозе Моуриньо. Португалският специалист, който в момента ръководи „кралския клуб“, остави незабравима следа в Милано, след като през 2010 г. изведе „нерадзурите“ до последния им триумф в турнира.

В навечерието на сблъсъка, Марко Матераци – един от героите на онзи исторически успех, даде откровено интервю за „Gazzetta dello Sport“. Италианският бранител не скри емоциите си, когато си спомни за раздялата с Моуриньо, който напусна Интер, за да поеме Реал Мадрид. „Това, което си казахме тогава, ще остане завинаги между нас. Но не мога да забравя как му казах: ‘Майната ти, оставяш ни с Рафа Бенитес!’“, сподели Матераци с типичната си откровеност и чувство за хумор.

Матераци не пропусна да коментира и характера на бившия си наставник: „Жозе има специална връзка с Флорентино Перес. Той винаги поема цялата отговорност и се превръща в централната фигура, където и да отиде. Това е неговата сила“.

Освен за миналото, Матераци говори и за настоящето на любимия си клуб. Той изрази уважението си към младия талант Пио Еспозито, като подчерта, че вижда голям потенциал в него. В същото време Матераци категорично настоява, че Интер не трябва да се разделя с Маркъс Тюрам: „Тюрам е бърз, силен, винаги готов да бележи и променя хода на мача. Той и Лаутаро Мартинес са създадени да играят заедно – вижте само как се прегърнаха след победния гол срещу Наполи!“