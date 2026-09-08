Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Кой ще поеме кормилото на ЦСКА? Първи спекулации за наследника на Христо Янев

Кой ще поеме кормилото на ЦСКА? Първи спекулации за наследника на Христо Янев

8 Септември, 2026 22:06 771 1

  • христо янев-
  • цска-
  • левски-
  • суперкупата на българия-
  • валентин илиев-
  • душан косич-
  • локомотив пловдив-
  • александър тунчев-
  • ернесто валверде

Ново начало за "червените": Кой ще бъде следващият стратег на армейците?

Кой ще поеме кормилото на ЦСКА? Първи спекулации за наследника на Христо Янев - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като стана ясно, че Христо Янев ще се раздели с треньорския пост в ЦСКА веднага след сблъсъка с Левски за Суперкупата на България, в спортните среди и сред феновете на "червените" се разгоря истинска буря от догадки и очаквания. Въпросът, който вълнува всички, е: Кой ще бъде новият наставник на столичния гранд?

Докато ръководството на ЦСКА търси дългосрочно решение, за предстоящия двубой срещу Арда в efbet Лига се очаква отборът да бъде поверен на спортния директор Валентин Илиев. Той вече има опит като временен треньор на "армейците" – именно преди година, когато за кратко пое отбора, преди да бъде заменен от Христо Янев.

Сред най-обсъжданите имена за постоянен треньор се откроява Душан Косич. Словенският специалист впечатли футболната общественост с отличната си работа в Локомотив Пловдив, въпреки ограничените финансови ресурси на клуба. Косич се слави като мотиватор и тактик, способен да извлече максимума от всеки състав.

Не по-малко актуален е и Александър Тунчев, който се утвърди като един от най-обещаващите млади треньори у нас. Под негово ръководство Арда Кърджали се превърна в стабилен отбор, разчитащ основно на български футболисти. Тунчев е познат с дисциплината и модерния си подход към играта.

В медийното пространство се завъртя и името на Ернесто Валверде – бивш наставник на Барселона и Атлетик Билбао. Макар подобен трансфер да изглежда амбициозен, не е изключено ръководството на ЦСКА да се насочи към испански специалист, търсейки свежи идеи и европейски опит. Освен Валверде, се обсъждат и други испански треньори, чиито имена засега се пазят в тайна.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    2 0 Отговор
    И Господ да слезе на земята, няма как да налее дарба в краката на тия куци коне, събрани от африканските села и паланки...

    22:56 08.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове