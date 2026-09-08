Кой ще поеме кормилото на ЦСКА? Първи спекулации за наследника на Христо Янев

След като стана ясно, че Христо Янев ще се раздели с треньорския пост в ЦСКА веднага след сблъсъка с Левски за Суперкупата на България, в спортните среди и сред феновете на "червените" се разгоря истинска буря от догадки и очаквания. Въпросът, който вълнува всички, е: Кой ще бъде новият наставник на столичния гранд?

Докато ръководството на ЦСКА търси дългосрочно решение, за предстоящия двубой срещу Арда в efbet Лига се очаква отборът да бъде поверен на спортния директор Валентин Илиев. Той вече има опит като временен треньор на "армейците" – именно преди година, когато за кратко пое отбора, преди да бъде заменен от Христо Янев.

Сред най-обсъжданите имена за постоянен треньор се откроява Душан Косич. Словенският специалист впечатли футболната общественост с отличната си работа в Локомотив Пловдив, въпреки ограничените финансови ресурси на клуба. Косич се слави като мотиватор и тактик, способен да извлече максимума от всеки състав.

Не по-малко актуален е и Александър Тунчев, който се утвърди като един от най-обещаващите млади треньори у нас. Под негово ръководство Арда Кърджали се превърна в стабилен отбор, разчитащ основно на български футболисти. Тунчев е познат с дисциплината и модерния си подход към играта.

В медийното пространство се завъртя и името на Ернесто Валверде – бивш наставник на Барселона и Атлетик Билбао. Макар подобен трансфер да изглежда амбициозен, не е изключено ръководството на ЦСКА да се насочи към испански специалист, търсейки свежи идеи и европейски опит. Освен Валверде, се обсъждат и други испански треньори, чиито имена засега се пазят в тайна.