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Нов шампион ще триумфира на US Open при мъжете

Нов шампион ще триумфира на US Open при мъжете

9 Септември, 2026 11:25 1 005 2

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  • ню йорк

Драматичен обрат в Ню Йорк: Карлос Алкарас напуска турнира, Бен Шелтън пише история

Нов шампион ще триумфира на US Open при мъжете - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Тенис светът е на прага на нова ера! Откритото първенство на САЩ при мъжете ще посрещне различен шампион, след като досегашният носител на трофея Карлос Алкарас отпадна сензационно на четвъртфиналите. Испанската звезда, която вече два пъти е вдигала купата в Ню Йорк и има общо седем титли от Големия шлем, се сбогува с мечтата за нов триумф след изключително оспорван двубой.

В истински тенис трилър, продължил цели 4 часа и 31 минути, Бен Шелтън – деветият в световната ранглиста – надви Алкарас с резултат 7:6(5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7(7). Това бе четвърти професионален двубой между двамата, но за първи път американецът излиза победител. Досега Шелтън бе успял да вземе само един сет срещу испанския ас, но този път показа характер и хладнокръвие в решаващите моменти.

Бен Шелтън ще се изправи срещу своя сънародник Франсис Тиафо – номер 12 в света – в битка за място на финала. Двамата са се срещали четири пъти на професионално ниво, като Шелтън води с 3:1 победи. На кортовете на US Open балансът е равен – по една победа за всеки. За Шелтън това ще бъде втори полуфинал в Ню Йорк, след като дебютира на тази фаза през 2023 година, а общо трети в турнирите от Големия шлем, след като достигна полуфинал и на Australian Open през 2025 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо дръмпир

    1 2 Отговор
    Дано Зверев победи един от двамата хамериканци на финала.големи шовинисти са американците...това ме дразни.Всичко бяха нагласили за да спрат алкарас и по някакво си чуудо -успяха!

    Коментиран от #2

    11:37 09.09.2026

  • 2 Исторически факти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "дядо дръмпир":

    Братята Уилямс ще са първи.

    11:44 09.09.2026

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