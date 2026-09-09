Нов шампион ще триумфира на US Open при мъжете

Тенис светът е на прага на нова ера! Откритото първенство на САЩ при мъжете ще посрещне различен шампион, след като досегашният носител на трофея Карлос Алкарас отпадна сензационно на четвъртфиналите. Испанската звезда, която вече два пъти е вдигала купата в Ню Йорк и има общо седем титли от Големия шлем, се сбогува с мечтата за нов триумф след изключително оспорван двубой.

В истински тенис трилър, продължил цели 4 часа и 31 минути, Бен Шелтън – деветият в световната ранглиста – надви Алкарас с резултат 7:6(5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7(7). Това бе четвърти професионален двубой между двамата, но за първи път американецът излиза победител. Досега Шелтън бе успял да вземе само един сет срещу испанския ас, но този път показа характер и хладнокръвие в решаващите моменти.

Бен Шелтън ще се изправи срещу своя сънародник Франсис Тиафо – номер 12 в света – в битка за място на финала. Двамата са се срещали четири пъти на професионално ниво, като Шелтън води с 3:1 победи. На кортовете на US Open балансът е равен – по една победа за всеки. За Шелтън това ще бъде втори полуфинал в Ню Йорк, след като дебютира на тази фаза през 2023 година, а общо трети в турнирите от Големия шлем, след като достигна полуфинал и на Australian Open през 2025 година.