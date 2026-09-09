Дългоочаквана стъпка към модерния дом на ЦСКА

Феновете на ЦСКА могат да ликуват! Изграждането на новия стадион "Българска армия" е на финалната права. Вече стана ясно, че държавните институции са направили решаваща крачка към официалното откриване на съоръжението.

В публикация на Сдружение "Червени сърца" във Facebook се съобщава, че Държавната приемателна комисия е разгледала всички строителни документи и окончателния доклад на строителния надзор. След внимателна проверка, комисията е изготвила протокол Обр.16, с който препоръчва издаването на разрешение за ползване на стадион "Българска армия".

Този протокол е последната административна стъпка преди официалното разрешение, което ще позволи на "червените" да се завърнат у дома си.