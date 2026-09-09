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Дългоочаквана стъпка към модерния дом на ЦСКА

Дългоочаквана стъпка към модерния дом на ЦСКА

9 Септември, 2026 13:38 949 9

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  • facebook-
  • държавната приемателна комисия

Държавната комисия даде зелена светлина

Дългоочаквана стъпка към модерния дом на ЦСКА - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Феновете на ЦСКА могат да ликуват! Изграждането на новия стадион "Българска армия" е на финалната права. Вече стана ясно, че държавните институции са направили решаваща крачка към официалното откриване на съоръжението.

В публикация на Сдружение "Червени сърца" във Facebook се съобщава, че Държавната приемателна комисия е разгледала всички строителни документи и окончателния доклад на строителния надзор. След внимателна проверка, комисията е изготвила протокол Обр.16, с който препоръчва издаването на разрешение за ползване на стадион "Българска армия".

Този протокол е последната административна стъпка преди официалното разрешение, което ще позволи на "червените" да се завърнат у дома си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахааа

    1 0 Отговор
    Държавните институции си свършиха работата! Големият въпрос е сега, дали стои топлата връзка на Шиши, дали пак може да ползва както и когато си поиска частният самолет на президента на цска? Или сега, когато вече не е власт, вече не му го дава ???

    13:42 09.09.2026

  • 2 Браво, вече могат да се излагат

    1 4 Отговор
    На собствен стадион, ЩЕ ИМА КАКВО ДА ЗАЛАГАТ !

    13:46 09.09.2026

  • 3 Браво

    7 2 Отговор
    Само ЦСКА!

    13:54 09.09.2026

  • 4 име

    0 3 Отговор
    Дали са премахнали чешмата преди Сектор А, на която пишеше "В памет на загиналите чавдарци"? И дали са сложили един надпис, да напомня за АС-23, от кумова срама? Щото нали взеха терена на основание, че са наследник на АС-23.

    14:05 09.09.2026

  • 5 Левски 1914

    2 7 Отговор
    Какво цска ви гони г-н Лазаров днес стават 10 години, откакто цска ФАЛИРА, а новият дом е за Литекс, който играе с лиценза на Етрополе.

    14:14 09.09.2026

  • 6 Анималс Винаги Верни

    1 4 Отговор
    Той джуджето си тръгна, те още не са направили стадиона. Българска работа. Нали щеше да е готов юли

    14:23 09.09.2026

  • 7 Браво

    4 0 Отговор
    Хубав стадион.

    14:42 09.09.2026

  • 8 Само ЦСКА

    5 2 Отговор
    Днес говедата ще отнесат тройка.

    Коментиран от #9

    14:43 09.09.2026

  • 9 Бою вожд0т на ГЕРБ-Суджук

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Само ЦСКА":

    Дай Боже! Амин.

    14:58 09.09.2026

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