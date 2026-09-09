Дългоочаквана стъпка към модерния дом на ЦСКА

Феновете на ЦСКА могат да ликуват! Изграждането на новия стадион "Българска армия" е на финалната права. Вече стана ясно, че държавните институции са направили решаваща крачка към официалното откриване на съоръжението.
В публикация на Сдружение "Червени сърца" във Facebook се съобщава, че Държавната приемателна комисия е разгледала всички строителни документи и окончателния доклад на строителния надзор. След внимателна проверка, комисията е изготвила протокол Обр.16, с който препоръчва издаването на разрешение за ползване на стадион "Българска армия".
Този протокол е последната административна стъпка преди официалното разрешение, което ще позволи на "червените" да се завърнат у дома си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахааа
13:42 09.09.2026
2 Браво, вече могат да се излагат
13:46 09.09.2026
3 Браво
13:54 09.09.2026
4 име
14:05 09.09.2026
5 Левски 1914
14:14 09.09.2026
6 Анималс Винаги Верни
14:23 09.09.2026
7 Браво
14:42 09.09.2026
8 Само ЦСКА
Коментиран от #9
14:43 09.09.2026
9 Бою вожд0т на ГЕРБ-Суджук
До коментар #8 от "Само ЦСКА":Дай Боже! Амин.
14:58 09.09.2026