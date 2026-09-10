Напрежение около Зимните олимпийски игри през 2030 г.

Едгар Гроспирон е напът да напусне поста президент на Организационния комитет на Зимните олимпийски и параолимпийски игри във Френските Алпи през 2030 г.

Това се случва само 18 месеца след назначаването му и на фона на сериозно напрежение около управлението на проекта.

В момента се водят преговори за условията по раздялата с Гроспирон, а решението се ползва с подкрепа на най-високо държавно равнище във Франция. Очаква се напускането му да бъде официализирано на заседание на Изпълнителния съвет на Организационния комитет.

Олимпийският шампион в ските свободен стил от Албервил 1992 е бил близо до освобождаване още по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина по-рано през годината. Тогава обаче поста си напусна генералният директор Сирил Линет, който посочи като причина „непреодолими разногласия“ с Гроспирон.

Това беше само една от поредицата раздели с високопоставени служители. Преди Линет от Организационния комитет си тръгнаха още директорите по оперативните дейности и комуникациите.

Според информацията отношенията между Гроспирон и основните партньори в проекта вече са достигнали критична точка. Представители на френското правителство, регионите Прованс-Алпи-Лазурен бряг и Оверн-Рона-Алпи, както и на френските олимпийски и параолимпийски комитети са уведомили Международния олимпийски комитет в края на август, че доверието към него е загубено.

Напрежението се е изострило след заседание на Изпълнителния съвет на 23 юли, когато Гроспирон е направил опит да прокара две оспорвани назначения. Малко след това президентът на Френския олимпийски комитет Амели Удеа-Кастера призна публично, че проектът отново е изправен пред проблеми в управлението.

Подготовката за Игрите през 2030 г. се сблъсква и с трудности около местата за провеждане на състезанията. През май беше взето решение ледените спортове да бъдат преместени от Ница в Лион.

Първоначално Ница трябваше да бъде южният център на олимпийските надпревари на лед. Новоизбраният кмет на града Ерик Сиоти обаче отказа футболният стадион „Алианц Ривиера“ да бъде преустроен във временна ледена арена за мъжкия турнир по хокей.

Заради желанието на МОК ледените дисциплини да останат обединени в един клъстер те ще бъдат организирани в Лион. Изключение ще бъде бързото пързаляне с кънки, което трябва да се проведе в известната зала „Тиалф“ в Хееренвеен, Нидерландия.

Зимните олимпийски игри във Френските Алпи са насрочени за периода от 1 до 17 февруари 2030 г., а Параолимпийските игри ще се състоят от 1 до 10 март. На по-малко от четири години до началото им проектът остава без окончателно установен модел на управление и е изправен пред поредна сериозна промяна в ръководството.