Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Напрежение около Зимните олимпийски игри през 2030 г.

Напрежение около Зимните олимпийски игри през 2030 г.

10 Септември, 2026 14:29 520 1

  • зимни олимпийски игри-
  • спорт-
  • едгар гроспирон

В момента се водят преговори за условията по раздялата с Гроспирон

Напрежение около Зимните олимпийски игри през 2030 г. - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Едгар Гроспирон е напът да напусне поста президент на Организационния комитет на Зимните олимпийски и параолимпийски игри във Френските Алпи през 2030 г.
Това се случва само 18 месеца след назначаването му и на фона на сериозно напрежение около управлението на проекта.

В момента се водят преговори за условията по раздялата с Гроспирон, а решението се ползва с подкрепа на най-високо държавно равнище във Франция. Очаква се напускането му да бъде официализирано на заседание на Изпълнителния съвет на Организационния комитет.

Олимпийският шампион в ските свободен стил от Албервил 1992 е бил близо до освобождаване още по време на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина по-рано през годината. Тогава обаче поста си напусна генералният директор Сирил Линет, който посочи като причина „непреодолими разногласия“ с Гроспирон.

Това беше само една от поредицата раздели с високопоставени служители. Преди Линет от Организационния комитет си тръгнаха още директорите по оперативните дейности и комуникациите.

Според информацията отношенията между Гроспирон и основните партньори в проекта вече са достигнали критична точка. Представители на френското правителство, регионите Прованс-Алпи-Лазурен бряг и Оверн-Рона-Алпи, както и на френските олимпийски и параолимпийски комитети са уведомили Международния олимпийски комитет в края на август, че доверието към него е загубено.

Напрежението се е изострило след заседание на Изпълнителния съвет на 23 юли, когато Гроспирон е направил опит да прокара две оспорвани назначения. Малко след това президентът на Френския олимпийски комитет Амели Удеа-Кастера призна публично, че проектът отново е изправен пред проблеми в управлението.

Подготовката за Игрите през 2030 г. се сблъсква и с трудности около местата за провеждане на състезанията. През май беше взето решение ледените спортове да бъдат преместени от Ница в Лион.

Първоначално Ница трябваше да бъде южният център на олимпийските надпревари на лед. Новоизбраният кмет на града Ерик Сиоти обаче отказа футболният стадион „Алианц Ривиера“ да бъде преустроен във временна ледена арена за мъжкия турнир по хокей.

Заради желанието на МОК ледените дисциплини да останат обединени в един клъстер те ще бъдат организирани в Лион. Изключение ще бъде бързото пързаляне с кънки, което трябва да се проведе в известната зала „Тиалф“ в Хееренвеен, Нидерландия.

Зимните олимпийски игри във Френските Алпи са насрочени за периода от 1 до 17 февруари 2030 г., а Параолимпийските игри ще се състоят от 1 до 10 март. На по-малко от четири години до началото им проектът остава без окончателно установен модел на управление и е изправен пред поредна сериозна промяна в ръководството.

 


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Препатил

    3 0 Отговор
    2030 г. я камилата я камиларя !

    14:31 10.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове