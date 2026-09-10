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Рафиня вписа името си в историята на Барселона

Рафиня вписа името си в историята на Барселона

10 Септември, 2026 16:25 508 0

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Бразилският капитан изпревари легенди и затвърди звездния си статут с впечатляващо представяне срещу Фейенорд

Рафиня вписа името си в историята на Барселона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Изминалата нощ на "Камп Ноу" донесе не само категорична победа за Барселона, но и нова страница в клубната история. Бразилският капитан Рафиня се превърна в петия най-резултатен футболист на каталунците в Шампионската лига, след като отбеляза два гола при разгрома с 5:1 над Фейенорд.

Още в третата минута Рафиня разпечата вратата на нидерландския съперник, а след почивката отново демонстрира хищническия си нюх, удвоявайки головата си сметка за вечерта. С тези попадения бразилецът вече има 21 гола за Барса в най-престижния европейски клубен турнир – постижение, което го нарежда сред най-големите имена в историята на отбора.

В класацията пред Рафиня остават само четири истински икони на Барселона. Лионел Меси е недостижим лидер със зашеметяващите 120 гола, следван от Луис Суарес и Ривалдо с по 25, а Роберт Левандовски е с 23 попадения. С всяко следващо попадение Рафиня се доближава до тези легенди, а феновете вече шепнат името му редом до тях.

Силното начало на сезона за Рафиня е повече от впечатляващо – 8 гола и 1 асистенция вече красят статистиката му. Преобразен в ролята на централен нападател, бразилецът се превърна в истински кошмар за защитите на съперниците и вдъхновител за своите съотборници.


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