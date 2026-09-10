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Росица Денчева с престижна победа на WTA 125 в Анталия

Росица Денчева с престижна победа на WTA 125 в Анталия

10 Септември, 2026 21:12 321 0

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Младата българка елиминира №104 в света Франческа Джоунс

Росица Денчева с престижна победа на WTA 125 в Анталия - 1
Кадър: БНТ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Росица Денчева постигна страхотна победа и се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция), който е с награден фонд 115 000 долара.

19-годишната българка, която преди това постигна още две победи в квалификациите и една в основната схема, победи със 7:6(5), 5:7, 6:4 водачката в схемата и №104 в света Франческа Джоунс (Великобритания) за два часа и 45 минути игра.


Денчева навакса на три пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българката поведе с 5:3 точки, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите две точки, а с това и сета.

Националката изостана с 1:3 във втората част, успя да изравни при 3:3, но след 5:5 загуби два поредни гейма и резултатът в сетовете беше изравнен.

Денчева изостана с 1:3 в третата решителна част, изравни за 3:3, а след 3:4 спечели три поредни гейма и триумфира с победата.


С този успех Денчева заработи 33 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е №280. След страхотното си представяне до момента на турнира българката ще запише ново рекордно класиране, като ще се приближи плътно до позиция в топ 250.


За място на полуфиналите Денчева ще играе срещу победителката от двубоя между Мария Карле (Аржентина) и №8 в схемата Ева Ведер (Нидерландия).


На двойки Денчева и Мариана Дражич (Хърватия) загубиха на четвъртфиналите с 0:6, 3:6 от четвъртите поставени чехкини Анета Кучкова и Анета Лабоуткова.


Вчера първата ракета на България Елизара Янева също се класира за четвъртфиналите на сингъл, където утре ще играе срещу 29-годишната Ирене Бурильо (Испания).


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