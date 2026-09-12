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38-годишният Хуан Куадрадо си намери нов отбор, но този път не в Италия

38-годишният Хуан Куадрадо си намери нов отбор, но този път не в Италия

12 Септември, 2026 21:29 370 0

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Колумбийската звезда официално подписа с Милонариос след престоя си в Пиза

38-годишният Хуан Куадрадо си намери нов отбор, но този път не в Италия - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хуан Куадрадо официално се завърна в Колумбия след близо две десетилетия по европейските терени, съобщава “La Gazzetta dello Sport”. 38-годишният футболист подписа с Милонариос, след като остана свободен агент след края на престоя си в Пиза. Така той отново ще играе в клуб от Южна Америка за първи път от 2009 г.

Милонариос обяви трансфера с официално съобщение, в което определи Куадрадо като един от най-талантливите колумбийски футболисти през последните десетилетия. Кариерата му в Европа започна с Удинезе, а след това той премина през Лече и Фиорентина, преди да стигне до Челси. С лондонския клуб спечели Висшата лига и Купата на лигата през сезон 2014/15.

Най-успешният период на Куадрадо обаче беше в Ювентус. С „бианконерите“ той спечели пет титли в Серия А, четири Купи на Италия и две Суперкупи на Италия. След това носи екипите на Интер и Аталанта, а последното му европейско приключение беше с Пиза.

Куадрадо има и над десетилетие с националния отбор на Колумбия, с който участва на световните първенства в Бразилия през 2014 г. и Русия през 2018 г.


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