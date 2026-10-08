Спортна журналистка с откровения за интимния си живот: В леглото съм десетка, истински вулкан

Известната спортна журналистка Дилета Леота изненада феновете си, като разкри неочаквани детайли от личния си живот.
В гостуване в лайфстайл подкаст тя говори открито и без задръжки за интимността, предразсъдъците, с които се сблъсква, и връзката със съпруга си – футболния вратар Лорис Кариус.
На въпрос как би оценила себе си в леглото, чаровната италианка без колебание си даде най-високата възможна оценка, описвайки темперамента си с думата „вулкан“.
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Оценка 3.1 от 7 гласа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Обява
15:04 08.10.2026
3 Факт
15:07 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 господин Петров
Коментиран от #12
15:09 08.10.2026
6 Мара Атанасова
Коментиран от #7
15:10 08.10.2026
7 Да уточним
До коментар #6 от "Мара Атанасова":Какви, духовно извисени?
15:12 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мара
15:20 08.10.2026
10 ......-
15:27 08.10.2026
11 Грую
След осем часа идвали ще може да ходи нормално!!!
Коментиран от #13
15:55 08.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 газо
До коментар #11 от "Грую":Умре циганката къде те хвалеше.......
15:58 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Басри
16:14 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.