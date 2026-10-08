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Спортна журналистка с откровения за интимния си живот: В леглото съм десетка, истински вулкан

Спортна журналистка с откровения за интимния си живот: В леглото съм десетка, истински вулкан

8 Октомври, 2026 15:00 1 742 18

  • дилета леота-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол-
  • лорис кариус

В гостуване в лайфстайл подкаст тя говори открито и без задръжки за интимността, предразсъдъците, с които се сблъсква, и връзката със съпруга си – футболния вратар Лорис Кариус

Спортна журналистка с откровения за интимния си живот: В леглото съм десетка, истински вулкан - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известната спортна журналистка Дилета Леота изненада феновете си, като разкри неочаквани детайли от личния си живот.

В гостуване в лайфстайл подкаст тя говори открито и без задръжки за интимността, предразсъдъците, с които се сблъсква, и връзката със съпруга си – футболния вратар Лорис Кариус.

На въпрос как би оценила себе си в леглото, чаровната италианка без колебание си даде най-високата възможна оценка, описвайки темперамента си с думата „вулкан“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Обява

    12 0 Отговор
    😂🤣🤣 колко струва

    15:04 08.10.2026

  • 3 Факт

    12 0 Отговор
    Самореклама

    15:07 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 господин Петров

    6 12 Отговор
    Красива жена! Жалко, че в България няма такива жени.

    Коментиран от #12

    15:09 08.10.2026

  • 6 Мара Атанасова

    13 0 Отговор
    И ние с Венелина сме така!💋🖕💋

    Коментиран от #7

    15:10 08.10.2026

  • 7 Да уточним

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мара Атанасова":

    Какви, духовно извисени?

    15:12 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мара

    9 0 Отговор
    Браво! Колко важна новина!

    15:20 08.10.2026

  • 10 ......-

    7 1 Отговор
    А мусака може ли да готви ?

    15:27 08.10.2026

  • 11 Грую

    0 1 Отговор
    18 инча дължина и три пръста широк ...
    След осем часа идвали ще може да ходи нормално!!!

    Коментиран от #13

    15:55 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 газо

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Грую":

    Умре циганката къде те хвалеше.......

    15:58 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Басри

    0 0 Отговор
    Вулкан с лютеница или шоколад? Зависи в кой от двата кратера гледаш.

    16:14 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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