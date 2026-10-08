Спортна журналистка с откровения за интимния си живот: В леглото съм десетка, истински вулкан

Известната спортна журналистка Дилета Леота изненада феновете си, като разкри неочаквани детайли от личния си живот.

В гостуване в лайфстайл подкаст тя говори открито и без задръжки за интимността, предразсъдъците, с които се сблъсква, и връзката със съпруга си – футболния вратар Лорис Кариус.

На въпрос как би оценила себе си в леглото, чаровната италианка без колебание си даде най-високата възможна оценка, описвайки темперамента си с думата „вулкан“.