Христо Крушарски с пореден удар по Локомотив Пловдив

Христо Крушарски продължава да залага на тактиката за „изгорената земя“ при оттеглянето си от Локомотив Пловдив. Вчера привърженици на тима алармираха, че любимците им трябва спешно да търсят и нова техника, за да поддържат терените, с които разполагат, съобщава „Мач Телеграф“. "Става въпрос за косачки и тримери", алармираха феновете. По-късно обаче част от постовете им в социалните мрежи изчезнаха.

Според запознати, част от агитката иска да се спре с размятането на подобни неща, защото по този начин само се дават поводи на Крушарски да атакува клуба. "В момента най-важното е около Локомотив да има спокойствие, за да можем да си вършим задачите, а и играчите да мислят само за футбол", твърдят те.

Според запознати на този етап на "Лаута" не са се появявали евентуални кандидати за акциите на клуба, за да се запознаят с финансовото състояние. Както е известно, Христо Крушарски твърди, че от две места са проявили интерес към "черно-белите". В момента на "Лаута" правят всичко възможно, за да може осветлението да заработи с пълна сила и да се сложи край на домакинските мачове по никое време.