Арсенал е близо до нов договор с Деклан Райс

Арсенал е на крачка от финализирането на нов договор с една от ключовите си фигури Деклан Райс.

Предложението на мениджъра Микел Артета е получило пълното одобрение на ръководството на клуба, съобщава журналистът на BBC Сами Мокбел, цитиран от Фабрицио Романо.

Самият Райс има желание да продължи кариерата си на „Емиратс“ и да подпише ново споразумение при подобрени финансови условия. В момента двете страни уточняват последните детайли по договора.

В Арсенал са уверени, че сделката ще бъде завършена в близко бъдеще, с което клубът ще си гарантира оставането на английския национал за още дълъг период.

Райс започна четвъртия си сезон с екипа на „топчиите“. Полузащитникът премина в Арсенал през лятото на 2023 г. от Уест Хем срещу сумата от 105 милиона паунда.

Трансферът превърна Райс в най-скъпия футболист в историята на Арсенал.