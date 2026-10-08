Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал е близо до нов договор с Деклан Райс

Арсенал е близо до нов договор с Деклан Райс

8 Октомври, 2026 18:27 470 0

  • деклан райс-
  • арсенал-
  • микел артета-
  • висша лига-
  • уест хем-
  • трансфери

Футболистът има желание да продължи кариерата си на „Емиратс“

Арсенал е близо до нов договор с Деклан Райс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арсенал е на крачка от финализирането на нов договор с една от ключовите си фигури Деклан Райс.

Предложението на мениджъра Микел Артета е получило пълното одобрение на ръководството на клуба, съобщава журналистът на BBC Сами Мокбел, цитиран от Фабрицио Романо.

Самият Райс има желание да продължи кариерата си на „Емиратс“ и да подпише ново споразумение при подобрени финансови условия. В момента двете страни уточняват последните детайли по договора.

В Арсенал са уверени, че сделката ще бъде завършена в близко бъдеще, с което клубът ще си гарантира оставането на английския национал за още дълъг период.

Райс започна четвъртия си сезон с екипа на „топчиите“. Полузащитникът премина в Арсенал през лятото на 2023 г. от Уест Хем срещу сумата от 105 милиона паунда.

Трансферът превърна Райс в най-скъпия футболист в историята на Арсенал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове