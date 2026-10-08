Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шокиращо признание: Опитали да подкупят организатор на „Златната топка“

Шокиращо признание: Опитали да подкупят организатор на „Златната топка“

8 Октомври, 2026 19:42 475 1

  • златната топка-
  • паскал фере-
  • france football-
  • хари кейн-
  • ламин ямал-
  • килиан мбапе-
  • лука модрич-
  • карим бензема

Според предварителните проучвания към момента сред основните фаворити за приза са Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе

Шокиращо признание: Опитали да подкупят организатор на „Златната топка“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Докато футболните фенове очакват да разберат името на новия носител на „Златната топка“, около най-престижното индивидуално отличие продължават да излизат любопитни истории.

Бившият главен редактор на France Football Паскал Фере разкри, че в миналото е бил обект на опит за подкуп от страна на футболен агент. Импресариото му предложил пари, за да помогне на негов клиент да спечели престижната награда.

Фере не разкрива името на футболиста или годината, в която се е случил инцидентът. Той оглавяваше France Football в продължение на 30 години, а списанието традиционно е свързано с организацията на „Златната топка“.

„Да, вярно е. Един импресарио поиска да се срещне с мен. Очевидно неговият футболист беше сред номинираните. След като дълго ми обясняваше защо неговият клиент заслужава наградата, той ме попита дали бих могъл да „продам кандидатурата му на журито“, разказа Фере, цитиран от Goal.

Журналистът допълни, че му се наложило да стане от масата за няколко минути, за да проведе телефонен разговор. Когато се върнал, агентът вече бил напуснал заведението, но на масата останал плик.

„Взех го и го оставих на рецепцията. Не знам какво е имало вътре“, разкри бившият главен редактор.

Според предварителните проучвания към момента сред основните фаворити за „Златната топка“ са Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе.

Фере разказа и за някои от най-запомнящите се моменти от годините, в които лично е информирал победителите за успеха им. Сред тях са реакциите на Лука Модрич през 2018 г. и Карим Бензема през 2022 г.

Разговорът с Модрич се оказал особено емоционален. „Казах му, че е спечелил. Изведнъж настъпи тишина от другата страна на телефона. След това започна да плаче и ми каза, че не може да повярва“, спомня си Фере.

Реакцията на Бензема била далеч по-спокойна. Първоначално Фере дори останал изненадан от липсата на емоция.

По-късно французинът обяснил причината – по време на разговора бил на масаж и около него били съотборниците му. Искал да отпразнува новината шумно, но трябвало да запази информацията в тайна.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Нормално! Целият свят е една корумпирана дупка....

    19:54 08.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове