Шокиращо признание: Опитали да подкупят организатор на „Златната топка“

Докато футболните фенове очакват да разберат името на новия носител на „Златната топка“, около най-престижното индивидуално отличие продължават да излизат любопитни истории.

Бившият главен редактор на France Football Паскал Фере разкри, че в миналото е бил обект на опит за подкуп от страна на футболен агент. Импресариото му предложил пари, за да помогне на негов клиент да спечели престижната награда.

Фере не разкрива името на футболиста или годината, в която се е случил инцидентът. Той оглавяваше France Football в продължение на 30 години, а списанието традиционно е свързано с организацията на „Златната топка“.

„Да, вярно е. Един импресарио поиска да се срещне с мен. Очевидно неговият футболист беше сред номинираните. След като дълго ми обясняваше защо неговият клиент заслужава наградата, той ме попита дали бих могъл да „продам кандидатурата му на журито“, разказа Фере, цитиран от Goal.

Журналистът допълни, че му се наложило да стане от масата за няколко минути, за да проведе телефонен разговор. Когато се върнал, агентът вече бил напуснал заведението, но на масата останал плик.

„Взех го и го оставих на рецепцията. Не знам какво е имало вътре“, разкри бившият главен редактор.

Според предварителните проучвания към момента сред основните фаворити за „Златната топка“ са Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе.

Фере разказа и за някои от най-запомнящите се моменти от годините, в които лично е информирал победителите за успеха им. Сред тях са реакциите на Лука Модрич през 2018 г. и Карим Бензема през 2022 г.

Разговорът с Модрич се оказал особено емоционален. „Казах му, че е спечелил. Изведнъж настъпи тишина от другата страна на телефона. След това започна да плаче и ми каза, че не може да повярва“, спомня си Фере.

Реакцията на Бензема била далеч по-спокойна. Първоначално Фере дори останал изненадан от липсата на емоция.

По-късно французинът обяснил причината – по време на разговора бил на масаж и около него били съотборниците му. Искал да отпразнува новината шумно, но трябвало да запази информацията в тайна.