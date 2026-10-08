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Диего Симеоне изгради имотна империя

Диего Симеоне изгради имотна империя

8 Октомври, 2026 20:06 1 466 2

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  • карла перейра-
  • джулиано симеоне-
  • ла лига

Аржентинският специалист получава около 29 милиона евро годишно,

Диего Симеоне изгради имотна империя - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е превърнал част от огромните си футболни доходи в сериозен бизнес с недвижими имоти.

Аржентинският специалист получава около 29 милиона евро годишно, което го поставя сред най-високоплатените треньори във футбола. Значителна част от средствата обаче са насочени към инвестиции в имоти.

Заедно със съпругата си Карла Перейра Симеоне притежава около 180 апартамента в Мадрид и региона. Имотното им портфолио включва още няколко студентски общежития и седем луксозни вили, като в една от тях живее самото семейство.

Двойката реализира приходи както от отдаване на имотите под наем, така и от последващата им продажба. За управлението на сделките Симеоне и Перейра са създали и специална агенция за недвижими имоти.

Личният живот на аржентинеца също е свързан със семейството. Симеоне и Перейра са заедно от 2014 година, а през 2019-а сключват брак. Двамата имат две дъщери.

От предишния си брак Симеоне има още трима синове. Един от тях – Джулиано Симеоне, продължава семейната футболна традиция и играе за Атлетико Мадрид.


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  • 1 Пръц

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