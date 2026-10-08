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Чеферин ще се кандидатира за нов мандат начело на УЕФА

Чеферин ще се кандидатира за нов мандат начело на УЕФА

8 Октомври, 2026 20:14 492 0

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Президентът на европейската футболна централа промени решението си да не се кандидатира отново след единодушен призив от 55-те национални асоциации

Чеферин ще се кандидатира за нов мандат начело на УЕФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Чеферин ще се кандидатира за нов мандат като президент на УЕФА. Той е приел единодушната молба на 55-те национални асоциации, които през последните месеци са го призовавали да промени решението си да не се кандидатира отново.

Решението е обявено на среща в Берлин с президентите и генералните секретари на футболните федерации. Изборът ще се състои на 22 април 2027 г. по време на 51-ия конгрес на УЕФА в Астана, Казахстан.

„Амбицията ми остава същата – да запазя европейския футбол единен, да направя играта ни по-силна и да подготвя УЕФА за следващото поколение“, заяви Чеферин.

58-годишният словенец ръководи УЕФА от 2016 г. и вече два пъти е преизбиран. Новата му кандидатура ще продължи управлението му и след 2027 г., ако получи необходимата подкрепа на конгреса.

Срещата в Берлин е била посветена и на бъдещото управление на ФИФА. УЕФА и националните асоциации са подкрепили предложения за реформа, свързани с разделението на правомощията, по-силния контрол върху ръководните органи и по-голямата отчетност.

Европейските федерации са заявили, че са загубили доверие в настоящото ръководство на ФИФА. Според тях само институционална реформа няма да бъде достатъчна и е необходимо ново ръководство, което да има подкрепа в различните региони на световния футбол.

Следваща среща на 55-те национални асоциации ще се проведе преди 17 ноември 2026 г. На нея ще продължат разговорите за реформата и бъдещото ръководство на ФИФА.


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