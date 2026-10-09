Байерн Мюнхен готви огромна заплата за Майкъл Олисе, за да го задържи на всяка цена

Байерн Мюнхен подготвя сериозен ход, за да обвърже дългосрочно една от големите си звезди Майкъл Олисе. Според информация на Флориан Плетенберг баварците ще започнат преговори с френския национал за нов договор, който може да го превърне в най-високоплатения футболист на клуба.

Настоящият контракт на Олисе е до лятото на 2029 година, но ръководството на германския шампион иска да подобри условията му като признание за впечатляващото му представяне.

Ако приеме предложението, Олисе ще изпревари Джамал Мусиала и Хари Кейн в класацията по заплати. В момента двамата получават по около 25 милиона евро на сезон. Очаква се Кейн също да подпише нов договор при същото възнаграждение.

Интерес към Олисе продължава да има и от страна на Реал Мадрид. Въпреки това на „Сантяго Бернабеу“ вече са на мнение, че французинът по-скоро ще продължи кариерата си в Байерн.

Баварците привлякоха Олисе през лятото на 2024 година от Кристъл Палас срещу 53 милиона евро. Под ръководството на Венсан Компани крилото се превърна в ключова фигура за германския гранд и започна да бъде спрягано сред претендентите за „Златната топка“.

Олисе има впечатляващ старт на настоящия сезон. В седем мача той е отбелязал осем гола и е добавил четири асистенции, което допълнително засилва желанието на Байерн да го задържи с нов и още по-доходоносен договор.