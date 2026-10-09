Мирослав Гочев се отказа от битката за президент на БФ Борба

Мирослав Гочев оттегли кандидатурата си за председател на Българската федерация по борба и подкрепи Тодор Ангелов. Решението беше обявено на пресконференция, на която Гочев призова шестте клуба, издигнали кандидатурата му, да застанат зад Ангелов на изборното събрание на 17 октомври.

„Аз и моите съмишленици се събрахме и решихме да направя отвод на кандидатурата ми за председател и всички мои поддръжници да подкрепят господин Тодор Ангелов“, заяви Гочев.

Той уточни, че президентският пост не е бил самоцел за него. „Не ми влияе дали ще съм президент. Не съм се целил да бъда фигурата, която да ръководи институция. Аз съм в борбата от много малък и за мен е важно тя да върви напред“, каза специалистът.

Гочев посочи, че вижда в лицето на Тодор Ангелов съмишленик и че двамата имат сходни виждания за развитието на спорта. „Покриваме се с него в доста неща и искам да направя жест да преминат моите хора към господин Ангелов“, допълни той.

Кандидатурата на Гочев беше издигната от шест клуба: „Ангел Гочев“ – Созопол, „Стефан Иванов“ – Приморско, АСК „Сливен“, „Загорец“ – Нова Загора, „Бургас“ и „Черноморец“ – Бургас. На 28 септември федерацията обяви, че в деловодството ѝ са внесени две кандидатури – на Гочев и на Тодор Ангелов, издигнат от СК „Юнак-Локомотив“ – Русе.

Според БНТ окончателното решение дали представителите на шестте клуба ще подкрепят Ангелов ще бъде взето от самите организации. Оттеглянето на Гочев насочва заявената от него подкрепа към другата кандидатура, но изборът ще бъде направен от делегатите на общото събрание.

Извънредното Общо събрание на Българската федерация по борба ще се проведе на 17 октомври 2026 г. На него клубовете трябва да определят бъдещото ръководство на централата.

На пресконференцията Гочев беше подкрепен от представители на клубовете, както и от световната и европейска шампионка Биляна Дудова и олимпийската медалистка Евелина Николова. Гочев е личен треньор на Дудова.