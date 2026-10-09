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Неймар се завърна с два гола и спаси Сантос срещу Фламенго

Неймар се завърна с два гола и спаси Сантос срещу Фламенго

9 Октомври, 2026 12:48 377 0

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Бразилската звезда влезе в игра след почивката

Неймар се завърна с два гола и спаси Сантос срещу Фламенго - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Неймар направи впечатляващо завръщане след контузия, като реализира две дузпи и помогна на Сантос да стигне до равенство 2:2 срещу Фламенго на „Вила Белмиро“. Бразилската звезда се появи в игра след почивката, след като пропусна повече от месец заради мускулен проблем в дясното бедро.

Гостите изглеждаха близо до победата, след като Данило откри резултата в 43-тата минута, а в добавеното време на първата част Лукас Пакета удвои преднината на Фламенго след асистенция на Хорхе Караскал.

Сантос имаше своите възможности, но не успя да се разпише преди почивката. За началото на второто полувреме треньорът Кука пусна Неймар на мястото на Филипе Коутиньо. Нападателят все още не беше напълно възстановен и след мача призна, че е избягвал по-сериозното натоварване на контузения крак, включително при дългите подавания и статичните положения.

Ключовият момент настъпи около 71-вата минута, когато Жоржиньо игра с ръка при атака на Рони в близост до наказателното поле. Първоначално съдията Андерсон Даронко отсъди нарушение извън пеналта и показа жълт картон, но след продължителна проверка с VAR промени решението си. Сантос получи дузпа, а Жоржиньо беше изгонен с директен червен картон.

Неймар застана зад топката и в 82-рата минута намали изоставането на домакините. Само пет минути по-късно Сантос получи втори наказателен удар след нарушение на Луис Араужо срещу Габигол. Звездата отново беше точен и оформи крайното 2:2.

Така с два гола в заключителната част на двубоя Неймар помогна на Сантос да избегне поражението.

След равенството Фламенго остава начело в класирането с 61 точки, докато Сантос има 42 и продължава битката за място в Копа Либертадорес.


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