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Кинуен Джън се класира за полуфиналите в Пекин след победа над Свитолина

Кинуен Джън се класира за полуфиналите в Пекин след победа над Свитолина

9 Октомври, 2026 14:24 392 1

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За място на финала китайската тенисистка ще се изправи срещу победителката от двубоя между бившата №1 в света Ига Швьонтек и Елизе Мертенс

Кинуен Джън се класира за полуфиналите в Пекин след победа над Свитолина - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка Кинуен Джън се класира за полуфиналите на турнира от категория WTA 1000 в Пекин, след като победи категорично Елина Свитолина с 6:3, 7:6 (8:6).

Пред родна публика китайската тенисистка демонстрира отлична форма и успя да преодолее съпротивата на украинката в два сета, за да си осигури място сред най-добрите четири на China Open.

Джън започна двубоя уверено, като заложи на мощен сервис и прецизни ретури. Това ѝ позволи да наложи контрол върху играта и да спечели първия сет с 6:3.

Втората част предложи значително повече интрига. Свитолина повиши нивото си и затрудни сериозно своята съперничка, като се стигна до тайбрек. В решаващите моменти обаче китайката запази самообладание и надделя с 8:6 точки, с което сложи край на срещата.

С победата Кинуен Джън за втори път в кариерата си достига до полуфиналите на турнира в Пекин. Пред родните фенове тя ще има възможност да направи още една крачка към титлата.

За място на финала китайската тенисистка ще се изправи срещу победителката от двубоя между бившата №1 в света Ига Швьонтек и Елизе Мертенс.


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