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Не са големи шансовете Йорданеску да поеме България

Не са големи шансовете Йорданеску да поеме България

9 Октомври, 2026 15:45 427 0

  • едуард йорданеску-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • треньор-
  • селекционер-
  • бфс

Информацията гласи, че Йорданеску все още не е дал окончателен отговор, но желанието му е да води клубен, а не национален отбор

Не са големи шансовете Йорданеску да поеме България - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску е малко вероятно да стане селекционер на България. 48-годишният специалист е бил потърсен от ръководството на българския футбол, но шансовете да поеме националния отбор са много малки, съобщава румънското издание as.ro.

Информацията гласи, че Йорданеску все още не е дал окончателен отговор, но желанието му е да води клубен, а не национален отбор.

„Еди Йорданеску не иска отново да става селекционер“, пише as.ro, като уточнява, че румънецът е провел разговори с няколко клуба, но до споразумение не се е стигнало. Изданието допълва, че 49-годишният специалист вече е провел разговори с определени клубове и изчаква развитие. Като възможна следваща дестинация се посочва арабският футбол, където специалистът може да започне работа още преди зимата.

Румънският треньор вече познава българската действителност, след като води ЦСКА през 2016 година. След това той натрупа сериозен опит, като беше начело на Румъния, Астра, Газ Метан, ЧФР Клуж на два пъти, ФКСБ и за последно Легия Варшава.

Друг вариант за селекционер на България, за който се спекулира е Александър Янкович. Споменава се е името на бразилеца Силвиньо, но по информация на Gong.bg това е в сферата на спекулациите и пред родната футболна централа такъв вариант не стои на дневен ред.

Бившият треньор на ЦСКА Едуард Йорданеску е малко вероятно да стане селекционер на България. 48-годишният специалист е бил потърсен от ръководството на българския футбол, но шансовете да поеме националния отбор са много малки, съобщава румънското издание as.ro.

Информацията гласи, че Йорданеску все още не е дал окончателен отговор, но желанието му е да води клубен, а не национален отбор.

„Еди Йорданеску не иска отново да става селекционер“, пише as.ro, като уточнява, че румънецът е провел разговори с няколко клуба, но до споразумение не се е стигнало. Изданието допълва, че 49-годишният специалист вече е провел разговори с определени клубове и изчаква развитие. Като възможна следваща дестинация се посочва арабският футбол, където специалистът може да започне работа още преди зимата.

Румънският треньор вече познава българската действителност, след като води ЦСКА през 2016 година. След това той натрупа сериозен опит, като беше начело на Румъния, Астра, Газ Метан, ЧФР Клуж на два пъти, ФКСБ и за последно Легия Варшава.

Друг вариант за селекционер на България, за който се спекулира е Александър Янкович. Споменава се е името на бразилеца Силвиньо, но по информация на Gong.bg това е в сферата на спекулациите и пред родната футболна централа такъв вариант не стои на дневен ред.


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