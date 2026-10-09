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Луис Хамилтън иска състезание в Африка

Луис Хамилтън иска състезание в Африка

9 Октомври, 2026 16:30 531 2

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  • спорт-
  • африка

Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън винаги е бил поддръжник на идеята Формула 1 да се завърне в Африка

Луис Хамилтън иска състезание в Африка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Няма причина Формула 1 да няма състезание в Африка, заяви пилотът на Ферари Луис Хамилтън относно слуховете, че водещият автомобилен шампионат ще се завърне на континента до пет години. В последните дни се заговори, че Руанда може да приеме първия кръг от 1993 на африканска земя.

Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън винаги е бил поддръжник на идеята Формула 1 да се завърне в Африка.

„Видях публикациите онлайн и винаги съм казвал, че Формула 1 трябва да има състезание в Африка. За мен лично този континент е най-важен, а и честно казано е най-красив. Вече караме на всички други континенти, освен този, а аз не виждам причина това да продължава да бъде така“, каза Хамилтън.


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  • 1 Сатана Z

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    Ами ,да се върне на клона, от който е слязъл.

    16:32 09.10.2026

  • 2 Само като го видя

    2 0 Отговор
    и ми е ясно, че иска в африка. Влече го родината

    16:54 09.10.2026

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