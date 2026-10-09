Луис Хамилтън иска състезание в Африка

Няма причина Формула 1 да няма състезание в Африка, заяви пилотът на Ферари Луис Хамилтън относно слуховете, че водещият автомобилен шампионат ще се завърне на континента до пет години. В последните дни се заговори, че Руанда може да приеме първия кръг от 1993 на африканска земя.

Седемкратният световен шампион Луис Хамилтън винаги е бил поддръжник на идеята Формула 1 да се завърне в Африка.

„Видях публикациите онлайн и винаги съм казвал, че Формула 1 трябва да има състезание в Африка. За мен лично този континент е най-важен, а и честно казано е най-красив. Вече караме на всички други континенти, освен този, а аз не виждам причина това да продължава да бъде така“, каза Хамилтън.