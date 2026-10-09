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Барселона ще бъде без своя капитан Рафиня в следващите два мача

Барселона ще бъде без своя капитан Рафиня в следващите два мача

9 Октомври, 2026 17:30 400 0

  • хетафе-
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  • рафиня

29-годишният футболист ще пропусне двубоя с Хетафе от Ла Лига и Галатасарай в Шампионска лига

Барселона ще бъде без своя капитан Рафиня в следващите два мача - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона ще бъде без своя капитан Рафиня в следващите два мача. 29-годишният футболист ще пропусне двубоя с Хетафе от Ла Лига и Галатасарай в Шампионска лига. Новината потвърди треньорът на испанския шампион Ханзи Флик.

Германският специалист уточни, че бразилецът няма контузия, но ще получи почивка.

"Рафиня няма контузия, но трябва да сме внимателни, защото миналата година имаше три травми и сега трябва да се грижим за него. Той няма да е на разположение утре и срещу Галатасарай", каза Флик.

Офанзивният футболист напусна лагера на националния отбор на Бразилия след контролата с Австралия, завършила 4:2 с мускулна травма.

От началото на сезона Рафиня има 14 гола в 8 мача за "блаугранас".


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