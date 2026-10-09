Барселона ще бъде без своя капитан Рафиня в следващите два мача. 29-годишният футболист ще пропусне двубоя с Хетафе от Ла Лига и Галатасарай в Шампионска лига. Новината потвърди треньорът на испанския шампион Ханзи Флик.
Германският специалист уточни, че бразилецът няма контузия, но ще получи почивка.
🚨⚠️ Raphinha will be OUT for Barcelona’s next two games, confirms Hansi Flick. “Raphinha does not have an injury… but we have to be careful because last year he had three injuries as we need to take care of him”. “He won’t be available tomorrow or against Galatasaray”. https://t.co/K1cQ0HdCcS— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2026
"Рафиня няма контузия, но трябва да сме внимателни, защото миналата година имаше три травми и сега трябва да се грижим за него. Той няма да е на разположение утре и срещу Галатасарай", каза Флик.
Офанзивният футболист напусна лагера на националния отбор на Бразилия след контролата с Австралия, завършила 4:2 с мускулна травма.
От началото на сезона Рафиня има 14 гола в 8 мача за "блаугранас".
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