Арне Слот си намери работа след уволнението си от Ливърпул

Арне Слот си осигури първа позиция във футбола, откакто бе освободен от мениджърския пост в Ливърпул. Нидерландският специалист бе уволнен в края на миналия сезон след разочароваща защита на титлата, при която мърсисайдци едва успяха да си осигурят класиране за Шампионската лига.

След напускането му името му беше свързвано с националния отбор на Нидерландия, но Слот категорично заяви, че желанието му е да продължи работа на клубно ниво. В интервю за Voetbal International той категорично отхвърли тези слухове:

„Тези спекулации не отговарят на истината. Просто никога не сме стигали до такъв етап в преговорите.“

Докато изчаква следващото си предизвикателство в клубния футбол, Арне Слот бе назначен в Групата на техническите наблюдатели към УЕФА. В нея той се присъединява към редица популярни имена от футболния свят, част от които също имат връзка с Ливърпул — сред тях са бившите мениджъри на мърсисайдци Рафаел Бенитес и Рой Ходжсън, както и бившият вратар Дейвид Джеймс. В екипа участват още бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт и бившият наставник на Евертън Шон Дайш.

От европейската футболна централа обявиха, че задачата на групата е да следи мачовете от Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите с помощта на статистика и видеоанализи, изготвяйки подробни доклади за най-новите тенденции в треньорството.