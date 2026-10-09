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Арне Слот си намери работа след уволнението си от Ливърпул

Арне Слот си намери работа след уволнението си от Ливърпул

9 Октомври, 2026 17:45 476 0

  • арне слот-
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  • шампионската лига-
  • уефа

След напускането му името му беше свързвано с националния отбор на Нидерландия, но Слот категорично заяви, че желанието му е да продължи работа на клубно ниво

Арне Слот си намери работа след уволнението си от Ливърпул - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арне Слот си осигури първа позиция във футбола, откакто бе освободен от мениджърския пост в Ливърпул. Нидерландският специалист бе уволнен в края на миналия сезон след разочароваща защита на титлата, при която мърсисайдци едва успяха да си осигурят класиране за Шампионската лига.

След напускането му името му беше свързвано с националния отбор на Нидерландия, но Слот категорично заяви, че желанието му е да продължи работа на клубно ниво. В интервю за Voetbal International той категорично отхвърли тези слухове:

„Тези спекулации не отговарят на истината. Просто никога не сме стигали до такъв етап в преговорите.“

Докато изчаква следващото си предизвикателство в клубния футбол, Арне Слот бе назначен в Групата на техническите наблюдатели към УЕФА. В нея той се присъединява към редица популярни имена от футболния свят, част от които също имат връзка с Ливърпул — сред тях са бившите мениджъри на мърсисайдци Рафаел Бенитес и Рой Ходжсън, както и бившият вратар Дейвид Джеймс. В екипа участват още бившият селекционер на Англия Гарет Саутгейт и бившият наставник на Евертън Шон Дайш.

От европейската футболна централа обявиха, че задачата на групата е да следи мачовете от Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите с помощта на статистика и видеоанализи, изготвяйки подробни доклади за най-новите тенденции в треньорството.


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